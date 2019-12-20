Парламент Великобритании в первом чтение одобрил соглашение по Brexit

Такое решение поддержали 358 депутатов Палаты общин, против были 234.

Законопроект среди прочего устанавливает, что переходный период после Brexit, который продлится до конца будущего года и во время которого на Великобританию по-прежнему будут относиться правовые нормы ЕС, продлевать нельзя.

Лидер находящихся в оппозиции лейбористов Джереми Корбин призвал членов своей фракции голосовать против законопроекта, утверждая, что есть "более хороший и честный путь", как выйти из ЕС.

Депутаты также поддержали и дальнейший график рассмотрения законопроекта. Дебаты о нем запланированы на 7, 8 и 9 января, когда законодатели начнут работу после рождественских каникул.