Пт, 20.12.2019
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Парламент Великобритании в первом чтение одобрил соглашение по Brexit

Лондон

ФОТО: ANDY RAIN/EPA

Новый созыв парламента Великобритании в пятницу в первом голосовании поддержал достигнутое премьером Борисом Джонсоном соглашение по Brexit, сделав первый шаг к тому, чтобы покинуть Евросоюз 31 января.

Такое решение поддержали 358 депутатов Палаты общин, против были 234.

Законопроект среди прочего устанавливает, что переходный период после Brexit, который продлится до конца будущего года и во время которого на Великобританию по-прежнему будут относиться правовые нормы ЕС, продлевать нельзя.

Лидер находящихся в оппозиции лейбористов Джереми Корбин призвал членов своей фракции голосовать против законопроекта, утверждая, что есть "более хороший и честный путь", как выйти из ЕС.

Депутаты также поддержали и дальнейший график рассмотрения законопроекта. Дебаты о нем запланированы на 7, 8 и 9 января, когда законодатели начнут работу после рождественских каникул.

Правительство выразило уверенность, что окончательно закон будет утвержден вовремя, и Великобритания сможет покинуть Евросоюз в запланированный срок - 31 января.

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