Расходы госбюджета за 11 месяцев достигли 9,99 миллиардов евро

По сравнению с 11 месяцами 2018 года доходы совокупного бюджета выросли на 332,7 млн евро или 3,3%. Как доходы государственного специального бюджета, так и доходы бюджета самоуправлений показали вдвое больший рост, чем расходы. Причиной этого стал существенный прирост сбора налогов на рабочую силу.

Налоговые поступления в совокупный бюджет за 11 месяцев 2019 года составили 8,19 млрд евро, что на 317,5 млн евро или 4% больше, чем за тот же период годом ранее. Существенный рост на протяжении всего года показывали налоги на рабочую силу, что связано с благоприятной ситуацией на рынке труда.

Минфин отметил, что в этом году наблюдается также существенный рост средней зарплаты и уровня занятости населения. Поэтому поступления от подоходного налога с жителей и взносов государственного социального страхования в совокупный бюджет за 11 месяцев были на 374,2 млн евро или 9,5% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Рост доходов жителей страны привел к росту объемов розничной торговли, поэтому поступления от налога на добавленную стоимость по сравнению с прошлым годом увеличились на 175,7 млн евро или 7,9%.

Принимая во внимание лучшие, чем планировалось, сборы налогов на рабочую силу, которые составили на 225,7 млн евро больше, чем за 11 месяцев прошлого года, план по налогам был выполнен на 99,8%. Хотя в то же время сборы по ряду других налогов составили меньше, чем планировалось. К примеру, сборы подоходного налога с предприятий составили на 143,1 млн евро меньше, чем планировалось и на 261,5 млн евро меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Расходы совокупного бюджета за 11 месяцев 2019 года составили 9,99 млрд евро, что на 385,8 млн евро или 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Существеннее всего выросли затраты на социальные льготы и возмещения.