Левитс: коалиция законопроектом о роспуске Рижской думы поставила ей оценку

"Ставить такую политическую оценку Рижской думе легитимно и допустимо, но она должна быть достаточно обоснованной, и об этом нужно дискутировать в Сейме серьезно и всесторонне, чтобы можно было сказать, что принятие решения было справедливым процессом", -- заявил глава государства, комментируя заявления оппозиции о том, что коалиция откровенно игнорирует законы и узурпирует власть.