Левитс: коалиция законопроектом о роспуске Рижской думы поставила ей оценку

Правящая коалиция законопроектом о роспуске Рижской думы поставила ей политическую оценку заявил агентству LETA президент Латвии Эгил Левитс.
"Ставить такую политическую оценку Рижской думе легитимно и допустимо, но она должна быть достаточно обоснованной, и об этом нужно дискутировать в Сейме серьезно и всесторонне, чтобы можно было сказать, что принятие решения было справедливым процессом", -- заявил глава государства, комментируя заявления оппозиции о том, что коалиция откровенно игнорирует законы и узурпирует власть.
Также Левитс прогнозирует, что получит официальный призыв не провозглашать закон, меняющий порядок выборов в самоуправления.
Согласно Конституции, президент имеет право на два месяца приостанавливать провозглашение закона. Он должен это сделать, если этого требуют не менее трети депутатов в течение десяти дней после принятия закона в Сейме. Закон, приостановленный таким образом, передается на референдум, если этого требует не менее одной десятой части избирателей.
Референдум не происходит, если запрос от избирателей не поступил или если Сейм второй раз голосует за закон, и за его принятие голосуют не менее трех четвертей депутатов.
19 декабря Сейм 53 голосами "за" принял законопроект о роспуске Рижской думы в первом чтении.