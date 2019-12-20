Суд отправил под арест российского последователя Греты Тунберг

Я попросил, чтобы туда пустили людей из российских НКО, они отказались. Мы пошли вдвоем с другой активисткой, и в итоге с нами встретился советник президента Руслан Эдельгериев. Это тоже была конфиденциальная встреча, так что я тоже не могу рассказывать, что на ней происходило - хотя ничего особенного мы там не обсуждали, с ними было сложно говорить.

Он говорил, что мы только кричим, а я ответил, что вообще-то у нас есть требования. Тогда они обещали передать наши требования президенту. Даже если я не очень поддерживаю нынешнее правительство, а они не любят протесты, но времени нет: нам дают 10 лет до 2030 года [на снижение выбросов углекислого газа], и если в 2020 году мы не начнем, то дальше с каждым годом все сложнее будет что-то исправить.

Би-би-си: Что это за требования?

А.М.: В частности, наша позиция в том, что права человека играют важную роль в этой проблеме. Нам десять уведомлений [на пикеты] не согласовали, а право протестовать - очень важное право, чтобы люди могли высказываться и налаживать диалог с правительством.

Климатический кризис ведь затронет в первую очередь обычных людей, а не чиновников. Еще мы хотим добавить требование рассказывать об этом в школах. Одно из основных наших требований - признать чрезвычайное климатическое положение и сказать людям правду. Ведь если 140 миллионов человек узнает, что происходит, они, возможно, придумают решения, о которых мы не могли бы подумать.

Би-би-си: С Гретой Тунберг ты тоже познакомился?

А.М.: С Гретой я познакомился перед пресс-конференцией, но на COP нет времени на нормальное общение. К тому же Грета всегда очень занята. Когда у нас был согласованный протест внутри COP, она к нам присоединилась, но ее тут же окружили сотни журналистов, и я даже не смог ей сказать "привет". Поэтому Грета и организовала пресс-конференцию, [на которой я выступал]: чтобы дать слово разным активистам из разных стран. Потому что очень много СМИ просто бегают за Гретой и не обсуждают сам климатический кризис.

Би-би-си: А зачем вы устроили протест прямо на конференции?