Жителя Мадоны судят за участие в военных действиях на востоке Украины

Мужчина все обвинения полностью отрицает. Он указал, что долго был без постоянной работы и в 2015-2016 годах работал в России строителем.

Однако Служба государственной безопасности получила доказательства, что на самом деле Келлийс в этом время отправился на восток Украины, где присоединился к незаконной сепаратистской группировке, начав исполнять обязанности стрелка в разведывательной и диверсионной группе.

Прокуратура считает, что полученные доказательства убедительны - имеются как фото, так и видеоматериалы.

Сейчас в Келлийсу никакие меры пресечения не применены, но, если он будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее за участие в военном конфликте были осуждены Мартиньш Гринбергс, который в рядах "Исламского государства" воевал в Сирии, и Антон Скрипник, который, как и Келлийс, воевал в Восточной Украине в рядах сепаратистов.

Однако они могут быть не единственными - Служба государственной безопасности завела и передала прокуратуре еще несколько уголовных дел о латвийских подданных, которые воюют в чужих войнах.