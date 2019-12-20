Левитс: США молниеносно отреагировали на действия правительства Латвии

"Правительство Латвии отреагировало очень быстро, и лицо, подвергнутое санкциям, было отделено от управления Вентпилсского свободного порта. Тем самым у США больше нет оснований оставлять санкции в силе. OFAC молниеносно отреагировало на действия правительства", - сказал президент.

Он подчеркнул, что для Латвии важно, чтобы Вентспилсский порт работал и оставался одним из крупнейших портов Латвии.

Говоря об оставшихся в санкционном списке Агентстве развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, Левитс высказал мнение, что эти организации должны предпринять аналогичные действия.

"Это не задача правительства, однако агентство и ассоциации, если это возможно, должны устранить влияние лица, подвергнутого санкциям", - сказал глава государства.

Как сообщалось, 18 декабря OFAC исключило Управление Вентспилсского свободного порта и Вентспилсский порт з санкционного списка.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел, это решение США приняли после интенсивных переговоров с посольством Латвии в Соединенных Штатах, МИД и другими органами, а также ознакомившись со всеми уже выполненными и планируемыми Латвией действиями по необратимому устранению влияния подвергнутого санкциям лица на Вентспилсский порт и управление порта.

"Таким образом управление Вентспилсского порта, порт и предприятия, работающие в нем, могут без помех продолжать деятельность", - заявили в МИД.

OFAC не изменило решения о санкциях против Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.