Похищение младенца: 55 лет назад родителям "вернули" чужого сына. Он же нашел "настоящего"

В США был найден Пол Фронзак. 55 лет назад его похитили у матери на второй день после рождения. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на KLAS-TV.
Фронзак был похищен в апреле 1964 года из больницы в Чикаго. Женщина, на которой был халат медсестры, взяла его у матери якобы для осмотра у врача. С тех пор их никто не видел.
Похищение вызвало ажиотаж в СМИ, на поиски ребёнка были брошены сотни сотрудников полиции и спецслужб по всей стране, но его так и не нашли. В июле 1965 года в штате Нью-Джерси был найден ребёнок, похожий на похищенного. Родители признали своего ребёнка, в частности, говоря о сходстве формы ушей. Тестов ДНК, которые доказали бы родство, в то время не было.
В 2012 году Пол Фронзак, знавший о похищении, беспокоясь, что не похож на родственников, сделал тест ДНК.
Результат - очень большая вероятность того, что он не является биологическим сыном родителей. Мужчина рассказал KLAS-TV, что это надолго их рассорило. "Мы не разговаривали почти три года. Моя мать думала, что будто я несчастлив с ними и хочу найти новых родителей, что очень далеко от истины", — приводит слова Фронзака "Медуза".
Однако мужчина начал поиски своей биологической семьи. Оказлось, что на самом деле его зовут Джон Розенталь и он на полгода старше Пола Фронзака. Ему также стало известно, что у него была сестра-близнец Джилл. Она тоже пропала. Что с сестрой и почему его самого бросили, Розенталь не смог выяснить: его биологические родители умерли, а братья и сестры отказались контактировать, не поверив, что он их родственник.
В то же время Розенталь делал попытки найти настоящего Пола Фронзака. Несколько лет эти поиски были безуспешными, но сейчас Фронзак найден, утверждают KLAS-TV и чикагский канал WGN-TV. В поисках мужчины сильно помогла эксперт по генетической генеалогии Чече Мур. До этого она помогала Розенталю найти его биологических родственников.
У WGN-TV получилось пообщаться с мужчиной, который может являться Полом Фронзаком (имени не называют, поскольку мужчина не хочет публичности).
Он проживает в небольшом городке в Мичигане и борется с раком. Ему всё известно об инциденте. Он не сказал, будет ли связываться со своей матерью. Мать мужчины Дора Фронзак не дала никаких комментариев. Ее муж скончался несколько лет обратно.
ФБР не стали официально подтверждать, что похищенный в 1964 году Пол Фронзак найден. Как сказали в службе, "расследование фактов, связанных с этим делом, продолжается".