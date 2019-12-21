Похищение младенца: 55 лет назад родителям "вернули" чужого сына. Он же нашел "настоящего"

Фронзак был похищен в апреле 1964 года из больницы в Чикаго. Женщина, на которой был халат медсестры, взяла его у матери якобы для осмотра у врача. С тех пор их никто не видел.

Похищение вызвало ажиотаж в СМИ, на поиски ребёнка были брошены сотни сотрудников полиции и спецслужб по всей стране, но его так и не нашли. В июле 1965 года в штате Нью-Джерси был найден ребёнок, похожий на похищенного. Родители признали своего ребёнка, в частности, говоря о сходстве формы ушей. Тестов ДНК, которые доказали бы родство, в то время не было.

В 2012 году Пол Фронзак, знавший о похищении, беспокоясь, что не похож на родственников, сделал тест ДНК.

Результат - очень большая вероятность того, что он не является биологическим сыном родителей. Мужчина рассказал KLAS-TV, что это надолго их рассорило. "Мы не разговаривали почти три года. Моя мать думала, что будто я несчастлив с ними и хочу найти новых родителей, что очень далеко от истины", — приводит слова Фронзака "Медуза".

Однако мужчина начал поиски своей биологической семьи. Оказлось, что на самом деле его зовут Джон Розенталь и он на полгода старше Пола Фронзака. Ему также стало известно, что у него была сестра-близнец Джилл. Она тоже пропала. Что с сестрой и почему его самого бросили, Розенталь не смог выяснить: его биологические родители умерли, а братья и сестры отказались контактировать, не поверив, что он их родственник.

В то же время Розенталь делал попытки найти настоящего Пола Фронзака. Несколько лет эти поиски были безуспешными, но сейчас Фронзак найден, утверждают KLAS-TV и чикагский канал WGN-TV. В поисках мужчины сильно помогла эксперт по генетической генеалогии Чече Мур. До этого она помогала Розенталю найти его биологических родственников.

У WGN-TV получилось пообщаться с мужчиной, который может являться Полом Фронзаком (имени не называют, поскольку мужчина не хочет публичности).

Он проживает в небольшом городке в Мичигане и борется с раком. Ему всё известно об инциденте. Он не сказал, будет ли связываться со своей матерью. Мать мужчины Дора Фронзак не дала никаких комментариев. Ее муж скончался несколько лет обратно.