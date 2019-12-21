Пожар в Лиепае: четыре человека переданы медикам

Вчера в 15.42 VUGD получила вызов на пожар в двухэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одна из комнат площадью 15 кв. м.

Из горящего дома был эвакуирован один человек, а еще четыре человека в результате пожара пострадали и были переданы медикам.

В свою очередь из соседнего дома были эвакуированы пять человек, так как существовал риск распространения огня. Пожарные выяснили, что ни в одной из квартир не было детекторов дыма.

В 16.43 пожар был локализован, в 18.35 ликвидирован.