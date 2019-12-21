Сб, 21.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Пожар в Лиепае: четыре человека переданы медикам

Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В Лиепае из горящего жилого дома спасены четверо пострадавших, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вчера в 15.42 VUGD получила вызов на пожар в двухэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одна из комнат площадью 15 кв. м.

Из горящего дома был эвакуирован один человек, а еще четыре человека в результате пожара пострадали и были переданы медикам.

В свою очередь из соседнего дома были эвакуированы пять человек, так как существовал риск распространения огня. Пожарные выяснили, что ни в одной из квартир не было детекторов дыма.

В 16.43 пожар был локализован, в 18.35 ликвидирован.

В целом пожарные и спасатели за прошедшие сутки получили 45 вызовов, в том числе 21 - на пожары.

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