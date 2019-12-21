Сб, 21.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Утром в Валке загорелся дом; работы по тушению пожара продолжаются

Пожарные в действии

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня утром, 21 декабря, в Валке вспыхнул заброшенный дом. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Об этом сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола. 

Информация о пожаре поступила в 4.04. Дом горит на улице Талавас в Валке. Прибыв на место ЧП, был констатирован пожар площадью 450 кв. метров. 

Горел первый этаж дома и конструкции крыши. Позднее работы по тушению начались в подвальном помещении. 

В целом пожарные и спасатели за прошедшие сутки получили 45 вызовов, в том числе 21 - на пожары.

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