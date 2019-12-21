Утром в Валке загорелся дом; работы по тушению пожара продолжаются

Информация о пожаре поступила в 4.04. Дом горит на улице Талавас в Валке. Прибыв на место ЧП, был констатирован пожар площадью 450 кв. метров.

Горел первый этаж дома и конструкции крыши. Позднее работы по тушению начались в подвальном помещении.