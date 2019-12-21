Трубоукладчик "Северного потока - 2" приостановил строительство газопровода

В заявлении компании сказано, что работы приостановлены до получения "необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений" от властей США.

Данное заявление появилось за несколько часов до того, как главой США Дональдом Трампом был подписан оборонный бюджет. После подписания Минфин США подчеркнул, что санкции вступают в силу сразу же.