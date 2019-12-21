Сб, 21.12.2019
Раньше, в советское время, янтарные бусы были главным аксессуаром любой женщины. Потом было время, когда спрос на него упал. Но несколько лет назад мода на этот камень снова вернулась. Сейчас спрос на янтарь есть во всем мире. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке
5

Трубоукладчик "Северного потока - 2" приостановил строительство газопровода

ФОТО: AFP/SCANPIX

Швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству газопровода "Северный поток — 2". Это случилось на фоне вступления в силу нового оборонного бюджета США, который содержит санкции против российских газопроводов, пишет "Медуза".

В заявлении компании сказано, что работы приостановлены до получения "необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений" от властей США. 

Данное заявление появилось за несколько часов до того, как главой США Дональдом Трампом был подписан оборонный бюджет. После подписания Минфин США подчеркнул, что санкции вступают в силу сразу же.

Газопровод "Северный поток — 2" разрешит поставлять газ из России напрямую в Германию. В настоящее время его строительство завершено на 92%, пишет "Медуза". 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ