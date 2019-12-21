Трубоукладчик "Северного потока - 2" приостановил строительство газопровода

Швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству газопровода "Северный поток — 2". Это случилось на фоне вступления в силу нового оборонного бюджета США, который содержит санкции против российских газопроводов, пишет "Медуза".
В заявлении компании сказано, что работы приостановлены до получения "необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений" от властей США.
Данное заявление появилось за несколько часов до того, как главой США Дональдом Трампом был подписан оборонный бюджет. После подписания Минфин США подчеркнул, что санкции вступают в силу сразу же.
Газопровод "Северный поток — 2" разрешит поставлять газ из России напрямую в Германию. В настоящее время его строительство завершено на 92%, пишет "Медуза".