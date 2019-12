Кристина Асмус выложила снимок в "голом" платье, но подписчики обратили внимание на совсем другое

View this post on Instagram

Какие у кого планы на Новый год? 🎄✨ Я из тех людей, которые поймут это минимум 30-го декабря ))) Но скорее всего мы с семьей будем дома ☺❄ Если верить тому, «как Новый год встретишь, так его и проведёшь», тогда помимо позитивного настроения я точно знаю, кто будет моим спутником в новогоднюю ночь))) Аромат будущего - бестселлер #IdôlebyLancôme 🌸 Самый тонкий флакон в мире!!! 🧴 Всего 15 мм!! 🤩 А вы уже знаете как будете встречать Новый год? 💫 И пишете ли вы свои желания на листочке, поджигаете и бросаете их в бокал? 🥂 Я да))) Какое желание однозначно есть у вас на 2020-й? Я, например, хочу, чтобы все хейтеры мира были счастливы 😂 А еще есть какие-то приметы и привычки, которым вы обязательно следуете в новогодние праздники? 🎉 Ну, помимо оливьешки и выспаться )))) Делитесь!! 👇🏻 #LancomeRussia #WeAreIdoles #WeAreTheFuture