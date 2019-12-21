Кристина Асмус выложила снимок в "голом" платье, но подписчики обратили внимание на совсем другое

Кристина Асмус надела бежевое платье с высоким белым воротом, состоящее из телесного боди и фатина.

В подписи к фото она порассуждала на тему Нового года и рассказала, что планирует встречать праздники с близкими.

Несмотря на красивый наряд и добрую подпись, подписчики высказали свои опасения касательно излишней худобы актрисы на этой фотографии.

"Анорексией страдаете?", "Точно, она же говорила, что очень боится поправиться, и вот", "Очень худая стала, некрасиво", "Надо бы поправиться!", "А что с руками? Такие худые", - пишут обеспокоенные фанаты.

Некоторые СМИ отмечают, что на снимке руки звезды кажутся неестественно тонкими. Однако девушка всегда была очень хрупкой, потому не ясно, почему люди начали бить тревогу.