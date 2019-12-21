Знаменитости, имеющие звание кандидата в мастера спорта

Диана Пожарская

Диана, которая наиболее знаменита своей ролью в сериале "Отель Элеон" в детстве занималась спортивными бальными танцами. Диана Пожарская занимала призовые места на чемпионатах, а спустя некоторое время удостоилась разряда кандидата в мастера спорта.

К сожалению, в 19 лет девушка получила травму колена. После чего Диана покинула спортивные танцы.

Дмитрий Губерниев

Мало кто знает, что этот телеведущий и обладатель четырёх премий "ТЭФИ" - профессиональный спортсмен.

В 1995 году Дмитрий окончил факультет Российской академии физической культуры. Он является обладателем первого взрослого разряда по лыжным гонкам и звания мастера спорта по академической гребле. Как отмечает "Чемпионат, журналист даже поработал фитнес-инструктором.

Кристина Асмус

В настоящее время на счету Кристины 17 ролей в кино. Однако она также трепетно относится и к спорту. В детстве девушка профессионально занималась спортивной гимнасткой и получила разряд кандидата в мастера спорта.

Сейчас спортивное прошлое помогает актрисе и на съёмках. В фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" она сыграла гимнастку Светлану Хоркину. Кристина часто отказывалась от помощи каскадёров и выполняла всё самостоятельно.

Роман Курцын

Начинал свою карьеру мужчина каскадёром. Даже в настоящее время большинство трюков он выполняет самостоятельно.

Всё детство актёра было связано со спортом: конный спорт, фехтование, жонглирование, гимнастика, сценический бой, акробатика. В 16 лет он увлёкся армрестлингом. Спустя три года плодотворных тренировок Роман получил звание чемпиона России. Кстати, недавно артист решил попробовать себя в бодибилдинге, где составил конкуренцию профессионалам.

Земфира