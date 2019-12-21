Знаменитости, имеющие звание кандидата в мастера спорта

Оказывается, что среди тех, кто пытался связать своё будущее со спортом, есть и знаменитости. Рассказываем о российских звёздах, которые добились званий кандидатов в мастера спорта.
Диана Пожарская
Диана, которая наиболее знаменита своей ролью в сериале "Отель Элеон" в детстве занималась спортивными бальными танцами. Диана Пожарская занимала призовые места на чемпионатах, а спустя некоторое время удостоилась разряда кандидата в мастера спорта.
К сожалению, в 19 лет девушка получила травму колена. После чего Диана покинула спортивные танцы.
Дмитрий Губерниев
Мало кто знает, что этот телеведущий и обладатель четырёх премий "ТЭФИ" - профессиональный спортсмен.
В 1995 году Дмитрий окончил факультет Российской академии физической культуры. Он является обладателем первого взрослого разряда по лыжным гонкам и звания мастера спорта по академической гребле. Как отмечает "Чемпионат, журналист даже поработал фитнес-инструктором.
Кристина Асмус
В настоящее время на счету Кристины 17 ролей в кино. Однако она также трепетно относится и к спорту. В детстве девушка профессионально занималась спортивной гимнасткой и получила разряд кандидата в мастера спорта.
Сейчас спортивное прошлое помогает актрисе и на съёмках. В фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" она сыграла гимнастку Светлану Хоркину. Кристина часто отказывалась от помощи каскадёров и выполняла всё самостоятельно.
Роман Курцын
Начинал свою карьеру мужчина каскадёром. Даже в настоящее время большинство трюков он выполняет самостоятельно.
Всё детство актёра было связано со спортом: конный спорт, фехтование, жонглирование, гимнастика, сценический бой, акробатика. В 16 лет он увлёкся армрестлингом. Спустя три года плодотворных тренировок Роман получил звание чемпиона России. Кстати, недавно артист решил попробовать себя в бодибилдинге, где составил конкуренцию профессионалам.
Земфира
Оказывается, Земфира ещё и кандидат в мастера спорта по баскетболу.
В третьем классе она пришла в спортивную секцию, а уже через год была переведена в баскетбольный спецкласс. В начале 1990 года она была капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу. И это всё несмотря на то, что высоким ростом не отличалась! В своё время перед артисткой стоял тяжёлый выбор: музыка или спорт.
Ольга Серябкина
Как и все звёзды в этом списке, Серябкина с детства увлекается спортом. Ещё несколько лет назад Ольга профессионально занималась бальными танцами. Это увлечение принесло девушке разряд КМС. Ольга даже выступала в подтанцовке популярного певца Ираклия Пирцхалавы, где была замечена продюсером Максимом Фадеевым.
Анна Михайловская
Актриса посвятила большую часть своей юности танцам, получив звание в кандидата в мастера спорта. Нужно отметить что именно танцы подарили Михайловской возможность появиться в кино. Одну из тренировок артистки посетили представители Мосфильма, которые искали девушку с харизмой и хорошими танцевальными навыками. Михайловская стала идеальной кандидатурой, её утвердили на роль в сериале "Самая красивая".
После участия в съёмках девушка решила получать актёрское образование.