Два дебютанта не помогли "Динамо" привезти очки из Финляндии

В субботу, 21 декабря, рижское "Динамо" на выезде потерпело седьмое поражение подряд. На этот раз латвийская команда в Хельсинки уступила "Йокериту" - 3:5 (1:3, 0:0, 2:2).
Как ни странно, счёт в матче открыли рижане, при чём сделали это в меньшинстве. "Динамо" вывел вперёд Кирилл Слепец, который воспользовался передачей Лауриса Дарзиньша. Около четырёх минут потребовалось хозяевам для того, чтобы сравнять счёт - автором гола стал Брайан О'Нил.
Ещё две минуты спустя Марко Анттила забросил вторую шайбу в ворота рижан, а через минуту Сами Лепистё сделал счёт 3:1. После этого Гиртс Анкипанс заменил вратаря Андрея Макарова на Яниса Вориса, для которого этот матч стал дебютным в КХЛ.
Второй период голов не принёс, а в заключительные 20 минут команды обменялись двумя заброшенными шайбами. За "Йокерит" отличились О'Нил и Хенри Иконен, а за "Динамо" - Дарзиньш и Нериюс Алишаускас.
Отметим также, что в этом матче за "Динамо" дебютировал словацкий защитник Марек Дялога.
Следующий матч "динамовцы" проведут в Риге - 26 декабря против "Металлурга". Завершит 2019-й год латвийская команда двумя матчами на выезде - 28 декабря против нижегородского "Торпедо" и 30 декабря против минского "Динамо".
В данный момент рижане имеют в своём активе 27 очков и занимают последнее место в лиге. От заветного 8-го места, которое даёт право на выход в плей-офф, рижан отделяют 17 очков.