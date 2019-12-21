Два дебютанта не помогли "Динамо" привезти очки из Финляндии

Как ни странно, счёт в матче открыли рижане, при чём сделали это в меньшинстве. "Динамо" вывел вперёд Кирилл Слепец, который воспользовался передачей Лауриса Дарзиньша. Около четырёх минут потребовалось хозяевам для того, чтобы сравнять счёт - автором гола стал Брайан О'Нил.

Ещё две минуты спустя Марко Анттила забросил вторую шайбу в ворота рижан, а через минуту Сами Лепистё сделал счёт 3:1. После этого Гиртс Анкипанс заменил вратаря Андрея Макарова на Яниса Вориса, для которого этот матч стал дебютным в КХЛ.

Второй период голов не принёс, а в заключительные 20 минут команды обменялись двумя заброшенными шайбами. За "Йокерит" отличились О'Нил и Хенри Иконен, а за "Динамо" - Дарзиньш и Нериюс Алишаускас.

Отметим также, что в этом матче за "Динамо" дебютировал словацкий защитник Марек Дялога.

Следующий матч "динамовцы" проведут в Риге - 26 декабря против "Металлурга". Завершит 2019-й год латвийская команда двумя матчами на выезде - 28 декабря против нижегородского "Торпедо" и 30 декабря против минского "Динамо".