Эстония не планирует вводить новый налог, чтобы избежать конфликта с США

"В коалиционном соглашении правительства говорится, что мы не будем устанавливать новые налоги. То есть, если говорить о цифровом налоге, один из вопросов в том, возможно ли это, а другой - хотим ли мы его. И ответ таков, что по крайней мере две партии этого правительства не хотят новых налогов", - сказал Хельме в интервью ERR.

Кроме того, Эстония не хочет в одностороннем порядке вводить цифровой налог и потому, что это коснулось бы преимущественно крупных предприятий из США, против чего решительно выступает нынешнее правительство Соединенных штатов, так что это привело бы к конфликту между Эстонией и США.