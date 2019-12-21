Тогда в результате ЧП погибло 12 человек.

Этим вечером в том же месте согласно неофициальной информации были задержаны два исламиста. Один из них проживает в Северном Рейне-Вестфалии (Германия), а другой подозреваемый разыскивается США в связи незаконным использованием взрывчатых веществ. Оба классифицированы как потенциально опасные лица.

По данным RTL и n-tv произошедшее - ложная тревога, поскольку у обоих подозреваемых были имена, похожие на имена в списках разыскиваемых, но это были не они. RTL и n-tv сообщают, что подозреваемых отпустили после проверки. Отмечается, что это обычная практика для полиции - быть особенно осторожными в это время.

Галерея: В Берлине эвакуировали посетителей рождественского базарчика

Полиция Берлина отметила, что эвакуация прошла "гладко и мирно".

Bitte beachten Sie, dass aufgrund unserer Maßnahmen vor Ort derzeit keine Züge der @SBahnBerlin am Bahnhof #Zoo halten. https://t.co/WxIPiZz2gW — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019