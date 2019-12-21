Вс, 22.12.2019
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В Берлине эвакуировали посетителей рождественского базарчика
Это была ложная тревога

ФОТО: SCANPIX

Полиция Германии в субботу вечером, 21 декабря, провела эвакуацию посетителей с места проведения рождественского базарчика, где три года назад выходец из Туниса Анис Амри на Грузовике-фуре въехал в толпу.

Тогда в результате ЧП погибло 12 человек. 

Этим вечером в том же месте согласно неофициальной информации были задержаны два исламиста. Один из них проживает в Северном Рейне-Вестфалии (Германия), а другой подозреваемый разыскивается США в связи незаконным использованием взрывчатых веществ. Оба классифицированы как потенциально опасные лица.

По данным RTL и n-tv произошедшее - ложная тревога, поскольку у обоих подозреваемых были имена, похожие на имена в списках разыскиваемых, но это были не они. RTL и n-tv сообщают, что подозреваемых отпустили после проверки. Отмечается, что это обычная практика для полиции - быть особенно осторожными в это время.

Галерея: В Берлине эвакуировали посетителей рождественского базарчика

Полиция Берлина отметила, что эвакуация прошла "гладко и мирно".  

После эвакуации Рождественской ярмарки также было приостановлено мероприятие в близлежащей Мемориальной церкви кайзера Вильгельма. В это время в церкви исполнялась традиционная рождественская оратория Иоганна Себастьяна Баха.

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