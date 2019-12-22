"Газпром" согласился выплатить Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит.

В конце ноября нынешнего года шведский апелляционный суд оставил в силе эти решения, из которых вытекало, что "Газпром" обязан выплатить разницу в 2,6 млрд долларов.

Представитель "Газпрома" в субботу подтвердил, что с учетом пени компания заплатит 2,9 млрд долларов, платеж состоится до 29 декабря. Эта же сумма и сроки называются в трехстороннем протоколе по итогам переговоров России, Украины и ЕС, проходивших в 19-20 декабря в Берлине и Минске (скан протокола размещен на сайте кабинета министров Украины).

Министр энергетики Украины Алексей Оржель сказал, что "Газпром" заплатит компенсацию деньгами.

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в "Фейсбуке" назвал решение компромиссом.

"Пятилетний контракт - победа это или предательство? Газпром хотел один год, мы - десять. Сошлись посередине", - написал он. По его словам, компромисса удалось достичь и по вопросу о гарантированных мощностях прокачки: "Тоже примерно посередине между тем, что предлагал Газпром, и хотели мы".

При этом Витренко назвал решение о выплате "Газпромом" Киеву "полной победой". В свою очередь российский вице-премьер Дмитрий Козак подчеркивал, что договоренности о выплатах по решению Стокгольмского арбитража нельзя назвать уступкой. Он отметил, что это взаимоприемлемая и выгодная мера, в том числе для европейских потребителей.

Миллер ранее обратил внимание, что эта выплата является элементом соглашения об урегулировании взаимных претензий, которое стороны подписали накануне в Минске. "Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража", - цитирует главу "Газпрома" Интерфакс.

В соглашении также зафиксирован обязательный транзит российского газа через Украину в объеме 225 млрд кубометров в течение пяти лет (65 млрд в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-24 годах). Эта договоренность придет на смену 11-летнему транзитному договору, который истекает 1 января.

Главным условием его продления или заключения нового договора Москва называла отказ от требования выплатить компенсацию, присужденную Киеву Стокгольмским арбитражем. Киев считал это требование неприемлемым, при этом называл возможным вариант, когда компенсация будет получена не деньгами, а газом.

На пресс-конференции 19 декабря российский президент Владимир Путин, однако, впервые обозначил готовность к компромиссу. "Решение суда есть - это правда. И мы должны из этого исходить", - сказал он.