Нос поменьше, волос побольше: спортсмены, которые прибегли к пластике
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Для футболиста важны не только быстрые ноги, но и красивое лицо, ведь порой рекламные проекты несут больше средств, чем сама игра. Особенно после окончания карьеры. Предлагаем примеры тех, кто вовремя это понял, и подправил то, чем обделила природа.
Видоизменения носа Златана Ибрагимовича
В своей автобиографии шведский нападающий честно признавался, что был "щупленьким шепелявым ребёнком с огромным носом".
Поклонники футболиста давно привыкли к этой изюминке лица Ибрагимовича, однако многие обратили внимание, что в последнее время нос шведа стал аккуратнее.
"Не хочу тратить время на сплетни", - приводит комментарий агента футболиста Мино Райола "Чемпионат". Мы же приводим фотографии, на которых разница очевидна.
Борьба за волосы Уэйна Руни
В отличие от Ибрагимовича, английский футболист ирландского происхождения Уэйн Руни не скрывал от СМИ, что целенаправленно боролся с облысением.
"Ну куда это годится - я ведь начал лысеть в 25 лет", - говорил он.
В борьбе с залысинами Руни пересаживал волосы дважды, в 2011 и 2013 году. Одна из операций обошлась футболисту в более чем 23 тысячи евро, пишет "Чемпионат".
Похоже, это того стоило - оцените!
Коррекция ушей Гарета Бейла
В свою очередь валлийский футболист, игрок испанского клуба "Реал Мадрид" и национальной сборной Уэльса Гарет Бейл столкнулся с неудобствами из-за своих выпирающих ушей.
Его дразнили в детстве, а позже это мешало заключать выгодные рекламные контракты. После отопластики эти проблемы сошли на нет - фанаты даже шутили, что "с прижатыми ушами Гарет начал бегать куда быстрее".
Оцените разницу!
Превращение Криштиану Роналду в секс-символа
Однако, больше всех над собой поработал Криштиану Роналду. Он не скрывал в интервью, что "был маленьким, хилым и жирным".
Когда у футболиста появились средства, он в первую очередь подкорректировал овал лица, придав скулам ставшую фирменной объемность. Изменил Роналду и форму носа, пошёл на эстетическую реставрацию зубов керамическими винирами, благодаря чему теперь его улыбка буквально сверкает в каждом кадре.
Само собой, футболист поработал и над прической, и над кубиками пресса. Сравните!