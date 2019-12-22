Для футболиста важны не только быстрые ноги, но и красивое лицо, ведь порой рекламные проекты несут больше средств, чем сама игра. Особенно после окончания карьеры. Предлагаем примеры тех, кто вовремя это понял, и подправил то, чем обделила природа.

Видоизменения носа Златана Ибрагимовича

В своей автобиографии шведский нападающий честно признавался, что был "щупленьким шепелявым ребёнком с огромным носом".

Поклонники футболиста давно привыкли к этой изюминке лица Ибрагимовича, однако многие обратили внимание, что в последнее время нос шведа стал аккуратнее.

"Не хочу тратить время на сплетни", - приводит комментарий агента футболиста Мино Райола "Чемпионат". Мы же приводим фотографии, на которых разница очевидна.

Златан Ибрагимович, 2009 год ФОТО: AFP/SCANPIX

Златан Ибрагимович, 2018 год ФОТО: AFP/SCANPIX

Борьба за волосы Уэйна Руни

В отличие от Ибрагимовича, английский футболист ирландского происхождения Уэйн Руни не скрывал от СМИ, что целенаправленно боролся с облысением.

"Ну куда это годится - я ведь начал лысеть в 25 лет", - говорил он.

В борьбе с залысинами Руни пересаживал волосы дважды, в 2011 и 2013 году. Одна из операций обошлась футболисту в более чем 23 тысячи евро, пишет "Чемпионат".

Похоже, это того стоило - оцените!

Уэйн Руни, 2009 год ФОТО: AP/Scanpix

Уэйн Руни, 2019 год ФОТО: Reuters/ScanPix

Коррекция ушей Гарета Бейла

В свою очередь валлийский футболист, игрок испанского клуба "Реал Мадрид" и национальной сборной Уэльса Гарет Бейл столкнулся с неудобствами из-за своих выпирающих ушей.

Его дразнили в детстве, а позже это мешало заключать выгодные рекламные контракты. После отопластики эти проблемы сошли на нет - фанаты даже шутили, что "с прижатыми ушами Гарет начал бегать куда быстрее".

Оцените разницу!

Гарет Бэйл, 2011 год ФОТО: AFP/SCANPIX

Гарет Бэйл, 2012 год ФОТО: Reuters/ScanPix

Превращение Криштиану Роналду в секс-символа

Однако, больше всех над собой поработал Криштиану Роналду. Он не скрывал в интервью, что "был маленьким, хилым и жирным".

Когда у футболиста появились средства, он в первую очередь подкорректировал овал лица, придав скулам ставшую фирменной объемность. Изменил Роналду и форму носа, пошёл на эстетическую реставрацию зубов керамическими винирами, благодаря чему теперь его улыбка буквально сверкает в каждом кадре.