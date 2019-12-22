Премьер: Ventas osta обеспечит профессиональное управление Вентспилсским портом

Он отметил, что после введения санкций США было принято решение о реализации содержащегося в правительственной декларации плана доверить функции управления Вентспилсским портом государственному обществу.

Этот план правительство предполагало реализовать весной 2020 года, но санкции этот процесс ускорили, сказал премьер.

Кариньш подчеркнул, что после введения санкций США в отношении Вентспилсского свободного порта, которые в настоящее время уже сняты, первоочередной задачей Кабинета министров было обеспечить бесперебойную работу порта.

Необходимо было добиться, чтобы только представители государства могли принимать решения в отношении порта и влияния на них не имели представители Вентспилсской думы с учетом санкций, введенных против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Премьер-министр положительно оценил тот факт, что Министерство иностранных дел на переговорах с Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) добилось отмены санкций в отношении управления Вентспилсского свободного порта.

Однако и после этого в силе остается план постепенно преобразовать Вентспилсский и Рижский свободный порт в общества капитала в соответствии с принципами OECD, заявил Кариньш.

Как сообщалось ранее, OFAC 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Сотрудничество с включенными в санкционный список Лембергсом и четырьмя перечисленными организациями необходимо было прекратить в течение 30 дней.

Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании "Ventas osta" для управления Вентспилсским портом.