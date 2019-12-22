LTV: против связанной с бизнес-партнером Дуклавса фирмы кораблестроения ввели санкции

Партнер оппозиционного депутата Дуклавск Шехелев является предпринимателем в пивоварне Piebalgas alus. Он также занимается рыбной ловлей, недвижимостью и меценатством, но в течение нескольких лет он был связан с Ярославльским судостроительным заводом, который исполняет заказы ФСБ и Минобороны РФ.

США включили Ярославльский завод в санкционный список весной. Это был ответ США на агрессию России в Украине, например, на нападения на украинские корабли в Керченском проливе.

В решении США упоминается, что завод разрабатывал проект корабля, который был закончен в отнятой у Украины фабрике в Крыму. Скорее всего, речь может идти о корабле "Водолаз Кузминик".

Летом 2018 года завод торжественно опустил на воду корабль "Балаклава". Его создали для охраны берега Крыма, по заказу ФСБ.

Шехелев несколько лет занимал высокие посты в компании "Финсудпром". Помимо прочего, фирма управляет ныне санкционированным Ярославльским взаводом. Завод подчеркивал свою связь с "Финсудпромом" до середины 2018 года. "Финсудпром", со своей стороны, называл Ярославльский завод своим партнером еще дольше - до середины этого года, когда США уже ввели санкции против завода. Теперь две компании удалили свою взаимную связь со своих сайтов.

Шехелева с "Финсудпромом" больше ничего не связывает.

Как de facto указали в компании Baltic Marine Holding Company, сотрудничество Шехелева с предприятием было прекращено задолго до марта 2019 года. Он ушел с должности гендиректора компании в мае 2015 годв, а в 2018 году официально прекратил деятельность в совете директоров "Финсудпрома". Он также никогда не был акционером компании.

Однако Шехелев все же там находился, когда строил упомянутые и другие заказанные Россией корабли.

В реестре предприятий РФ можно прочитать, что акционером "Финсудпрома" может быть супруга Шекелева, но, по его словам, эта информация неверна. Данные об акционерных обществах в российском реестре являются неполными, поскольку в них перечислены исторические учредители, а не фактические акционеры.

Шехелев объясняет, что упомянутая в реестре владелица "Финсудпрома" в прошлом году купила один из его стартапов, но больше не владеет акциями "Финсудпрома".

Шехелев предоставил различным организациям, в том числе финансовым, информацию и документы, свидетельствующие о прекращении сотрудничества с "Финсудпромом" и соответственно с Ярославльским заводом перед тем как к нему были применены санкции США.

СЗК долгое время в Кабмине отвечал за сферу обороны. Однако депутат Дуклавс особо не хочет интересоваться о деятельности Шехелева в кораблестроении в России и верит бизнес-партнеру на слово, что у Шехелева не было связей с госзаказами государства РФ.

Однако связь Ярославльского завода с заказами спецлужб и армии сложно спрятать - в Ярославле строили и военно-десантные корабли для морских сил, и морские катера для ФСБ. Также Шехелев несколько лет назад обсуждал с губернатором области госзаказы.