В сгоревшем доме в Рендской волости найдены останки человека

В воскресенье утром, 22 декабря, в сгоревшем жилом доме в Рендской волости Кулдигского края были найдены останки человека, сообщила представитель по связям с прессой Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.
В 3.22 пожарные получили вызов на пожар в одноэтажном деревянном доме.
Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, из дома до прибытия пожарных эвакуировались два человека, которые были переданы медикам.
В 5.32 пожар был локализован, но тушение продолжалось до рассвета. В ходе работ в сгоревшем доме было найдено тело погибшего.
В результате пожара сгорел также один автомобиль. Возгорание было ликвидировано в 9.12.