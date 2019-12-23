Пн, 23.12.2019
Как еще изменился рынок за шесть лет? Цены поднялись! Гатис, продавец специй на Рижском центральном рынке

В сгоревшем доме в Рендской волости найдены останки человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В воскресенье утром, 22 декабря, в сгоревшем жилом доме в Рендской волости Кулдигского края были найдены останки человека, сообщила представитель по связям с прессой Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

В 3.22 пожарные получили вызов на пожар в одноэтажном деревянном доме.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, из дома до прибытия пожарных эвакуировались два человека, которые были переданы медикам.

В 5.32 пожар был локализован, но тушение продолжалось до рассвета. В ходе работ в сгоревшем доме было найдено тело погибшего.

В результате пожара сгорел также один автомобиль. Возгорание было ликвидировано в 9.12.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ