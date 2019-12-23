В сгоревшем доме в Рендской волости найдены останки человека

В 3.22 пожарные получили вызов на пожар в одноэтажном деревянном доме.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, из дома до прибытия пожарных эвакуировались два человека, которые были переданы медикам.

В 5.32 пожар был локализован, но тушение продолжалось до рассвета. В ходе работ в сгоревшем доме было найдено тело погибшего.