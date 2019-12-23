Пн, 23.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

Мать облила сына кипятком и оставила без помощи

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Прокуратура передала в Рижский городской суд Латгальского предместья уголовное дело, в котором мать обвиняется в избиении ребенка, а также в том, что облила его кипятком и оставила без помощи.

Согласно обвинению, в мае 2019 года обвиняемая у себя дома на улице Маскавас в Риге под воздействием алкоголя, рассердившись на, что ее малолетний сын, возможно, испортил экран планшета, несколько раз его ударила, а также потянула за одежду, рассказала агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Затем обвиняемая вскипятила воду и выпила ее на сына. В результате этого мальчик получил 35% ожогов тела, что расценивается как серьезные телесные повреждения.

После нанесения телесных повреждений обвиняемая не реагировала на крики сына и не вызвала медицинскую помощь, оставив малолетнего без помощи.

Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

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