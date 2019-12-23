Мать облила сына кипятком и оставила без помощи

Прокуратура передала в Рижский городской суд Латгальского предместья уголовное дело, в котором мать обвиняется в избиении ребенка, а также в том, что облила его кипятком и оставила без помощи.
Согласно обвинению, в мае 2019 года обвиняемая у себя дома на улице Маскавас в Риге под воздействием алкоголя, рассердившись на, что ее малолетний сын, возможно, испортил экран планшета, несколько раз его ударила, а также потянула за одежду, рассказала агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Затем обвиняемая вскипятила воду и выпила ее на сына. В результате этого мальчик получил 35% ожогов тела, что расценивается как серьезные телесные повреждения.
После нанесения телесных повреждений обвиняемая не реагировала на крики сына и не вызвала медицинскую помощь, оставив малолетнего без помощи.
Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.