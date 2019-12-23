Мать облила сына кипятком и оставила без помощи

Согласно обвинению, в мае 2019 года обвиняемая у себя дома на улице Маскавас в Риге под воздействием алкоголя, рассердившись на, что ее малолетний сын, возможно, испортил экран планшета, несколько раз его ударила, а также потянула за одежду, рассказала агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.