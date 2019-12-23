Граждан Латвии призывают урегулировать свой правовой статус в Великобритании

Чтобы избежать осложнений, Министерство иностранных дел призывает граждан Латвии, которые планируют постоянно проживать на территории Великобритании после 31 января 2020 года, зарегистрироваться в статусе "постоянного" (settled) или "временного" (pre-settled) жителя страны.

"После выборов в Великобритании и открытия сессии нового парламента стало ясно, что в конце января Brexit состоится. Поэтому Министерство иностранных дел настойчиво призывает граждан Латвии урегулировать свой правовой статус в Соединенном Королевстве", - заявило министерство.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, по состоянию на 30 ноября заявки на получение статуса подали 79 500 граждан Латвии. В ноябре было получено 3 400 новых запросов на регистрацию.

МИД обращает внимание на то, что в будущем иммиграционная политика Великобритании может поменяться. Переговоры об отношениях Европейского союза (ЕС) и Великобритании после 1 января 2021 года, в том числе о перемещении жителей, начнутся в 2020 году.

Как сообщалось, новый созыв парламента Великобритании 20 декабря поддержал достигнутое премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года.