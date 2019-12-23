Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту подростка из детского дома

По информации Telegram-канала Mash, Ярослав пять лет мечтал вживую увидеть Нурмагомедова и пообщаться с ним. Парень загадал встречу с бойцом на Новый год и отправил письмо на проект "Ёлка желаний" - благотворительная акция для детей-сирот и воспитанников детских домов.

Ярославу повезло и организаторы проекта вытянули его желание, которое пришлось выполнять.

Парень рассказал, что подписан на Хабиба в Instagram, а также следить за другими бойцами и UFC. Сам Троценко также занимается боевыми искусствами, но он сосредоточен на дзюдо и самбо.

После встречи с кумиром Ярослав был в шоке от счастья. "Я приехал домой и потом ночь не спал, у меня была бессоница. После встречи с Хабибом я начал больше тренироваться, хочу одерживать больше побед и ещё раз с ним встретиться".