Пн, 23.12.2019
Сюда приходят разные люди - депутаты, бизнесмены, пенсионеры, художники. У тебя есть возможность найти людей, которые тебе нужны. Гатис, продавец специй на Рижском центральном рынке

В Техасе недовольный стрижкой сына мужчина выстрелил в парикмахера

ФОТО: Unsplash

В США полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в парикмахера, так как не был удовлетворен стрижкой волос своего 13-летнего сына, сообщает CNN.

Инцидент произошел в городе Кейтли, штат Техас, недалеко от Хьюстона.

Мужчина привел своего сына в парикмахерскую, но позднее они вернулись, так как мужчине не понравилось то, что сделал парикмахер.

В итоге, парикмахер постриг мальчика еще раз. Затем выясение отношений переросло в конфликт, в результате которого мужчина в парикмахера выстрелил.

Пострадавший был доставлен в больницу; его жизни ничто не угрожает.

Полиция начала поиск стрелка.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ