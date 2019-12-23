В Техасе недовольный стрижкой сына мужчина выстрелил в парикмахера

Инцидент произошел в городе Кейтли, штат Техас, недалеко от Хьюстона.

Мужчина привел своего сына в парикмахерскую, но позднее они вернулись, так как мужчине не понравилось то, что сделал парикмахер.

В итоге, парикмахер постриг мальчика еще раз. Затем выясение отношений переросло в конфликт, в результате которого мужчина в парикмахера выстрелил.

Пострадавший был доставлен в больницу; его жизни ничто не угрожает.