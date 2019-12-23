В Техасе недовольный стрижкой сына мужчина выстрелил в парикмахера

В США полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в парикмахера, так как не был удовлетворен стрижкой волос своего 13-летнего сына, сообщает CNN.
Инцидент произошел в городе Кейтли, штат Техас, недалеко от Хьюстона.
Мужчина привел своего сына в парикмахерскую, но позднее они вернулись, так как мужчине не понравилось то, что сделал парикмахер.
В итоге, парикмахер постриг мальчика еще раз. Затем выясение отношений переросло в конфликт, в результате которого мужчина в парикмахера выстрелил.
Пострадавший был доставлен в больницу; его жизни ничто не угрожает.
Полиция начала поиск стрелка.