Пн, 23.12.2019
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СМИ: Заворотнюк останется в клинике на Новый год

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/lindakristel_lab/?hl=en

Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу со страшной болезнью. СМИ сообщают, что отношение 48-летней звезды остается тяжелым. Об этом пишет StarHit.ru. 

Медики приняли решение, что звезде стоит провести праздники в больнице. Если верить слухам, то родные очень хотели видеть Настю дома. 

Близкие звезды опровергают слухи о состоянии актрисы, которые распространяются в СМИ. 

"Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что при всем уважении к интересующимся считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", - написано на странице в соцсетях. 

Напомним, многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

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