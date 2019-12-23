СМИ: Заворотнюк останется в клинике на Новый год

"Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что при всем уважении к интересующимся считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", - написано на странице в соцсетях.