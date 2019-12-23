США впервые выделят странам Балтии деньги на развитие противовоздушной обороны

В следующем году США выделят на развитие военного сотрудничества с Эстонией, Латвией и Литвой 125 млн долларов, кроме того, впервые в истории в бюджете Пентагона появится отдельный раздел по поддержке развития противовоздушной обороны балтийских стран в размере 50 млн долларов, сообщила Министерство обороны Эстонии.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, укрепление сдерживающих и оборонных позиций стран Балтии, в том числе в воздушном пространстве и по вопросам противовоздушной обороны, является важным для НАТО в целом и США в частности.

"Этим законопроектом наш союзник четко подтверждает свою приверженность коллективной обороне на восточном фланге Европы", - сказал Луйк.

Для стран Балтии поддержка в переходе с контроля воздушного пространства на противовоздушную оборону со стороны США крайне важна.

"Для перехода с контроля воздушного пространства на противовоздушную оборону необходимо единогласное решение всех союзников, но позиция США и их практическая поддержка имеют большой вес. Мы крайне высоко ценим поддержку США развитию обороны нашего региона", - отметил Луйк.