Пн, 23.12.2019
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США впервые выделят странам Балтии деньги на развитие противовоздушной обороны

(FILES) In this file photo US President Donald Trump delivers remarks on honesty and transparency in healthcare prices at the White House in Washington, DC on November 15, 2019. - President Donald Trump faces more potentially damning testimony in the Ukraine scandal as a critical week of public impeachment hearings opens Tuesday in the House of Representatives. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

США выделят Эстонии, Латвии и Литве в целом 175 млн долларов из оборонного бюджета, в том числе впервые будут выделены средства на развитие противовоздушной обороны.

В следующем году США выделят на развитие военного сотрудничества с Эстонией, Латвией и Литвой 125 млн долларов, кроме того, впервые в истории в бюджете Пентагона появится отдельный раздел по поддержке развития противовоздушной обороны балтийских стран в размере 50 млн долларов, сообщила Министерство обороны Эстонии.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, укрепление сдерживающих и оборонных позиций стран Балтии, в том числе в воздушном пространстве и по вопросам противовоздушной обороны, является важным для НАТО в целом и США в частности.

"Этим законопроектом наш союзник четко подтверждает свою приверженность коллективной обороне на восточном фланге Европы", - сказал Луйк.

Для стран Балтии поддержка в переходе с контроля воздушного пространства на противовоздушную оборону со стороны США крайне важна.

"Для перехода с контроля воздушного пространства на противовоздушную оборону необходимо единогласное решение всех союзников, но позиция США и их практическая поддержка имеют большой вес. Мы крайне высоко ценим поддержку США развитию обороны нашего региона", - отметил Луйк.

Противовоздушная оборона многостороннее контроля воздушного пространства, так как включает систему предварительных предупреждений, мониторинг, систему вооружения и персонал, способный проводить операции по противовоздушной обороне, которые не позволяет проводить действующая система.

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