В ходе концерта акции "Ангелы над Латвией" собраны средства на помощь 139 детям

Акция завершится в январе, и тогда станет известна общая сумма собранных пожертвований, однако во время концерта уже было собрано больше, чем планировалось собрать за всю акцию, целью которой являлся сбор хотя бы 279 210 евро.

Эти пожертвования помогут обеспечить 139 детям необходимую поддержку врачей, доступ к медицинской аппаратуре, а также оплатить операции.

Слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления участникам акции во время концерта высказал также президент Эгил Левитс.