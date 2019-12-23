Буров пообещал освободить Яркинса от должности после возвращения из отпуска

Он отметил, что действия Владовой с ним согласованы не были и "находятся вне компетенции заместителя председателя думы".

"С сожалением стоит констатировать, что такие шаги были реализованы во время моего отсутствия. После возвращения из отпуска вопрос об исполняющем обязанности директора департамента с моей стороны будет пересмотрен и изменен", - пообещал мэр.

Он будет в отпуске до 2 января.

Прошлого исполняющего обязанности директора департамента - Илзе Пурмале - Буров назначил сам.

Напомним, во время отпуска Бурова и больничного вице-мэра Друвиса Клейнса исполняющая обязанности мэра Владова назначила исполняющим обязанности директора департамента городского развития Эмила Яркинса. Ранее эту должность занимала Пурмале, которая работу в департаменте продолжит.

По словам Владовой, самоуправлению необходимо серьезно работать над введение проекта Rail Baltica и Восточной магистрали, а Яркинс - профессионал в руководстве этими процессами.