Ребека Коха взяло серебро на кубке Катара; у Сухарева - бронза

Коха в привычной для себя категории до 59 килограммов в рывке справилась со всеми тремя попытками и подняла 94, 97 и 100 килограммов, а в толчке ей поддалась штанга с весами 115 и 119 килограммов.

Всего она набрала 219 килограммов, что позволило ей завоевать серебро.

Победу в этих соревнованиях одержала азербайджанка Борянка Костова, которая в рывке подняла 101 килограмм, а в толчке - 120 килограммов. Бронза же досталась румынке Ирине Лепс, которая в сумме подняла 210 килограммов.

В свою очередь Сухарев в весовой категории до 81 килограмма в рывке поднял 160 килограммов, а в толчке - на 28 килограммов больше, что в сумме дало 328 килограммов. Такое достижение позволило ему занять третье место.