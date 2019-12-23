Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Путин прибыл на открытие 19-километрового моста на пассажирском поезде.
Строительство моста обошлось в 3,6 миллиардов долларов (3,2 миллиарда евро), этот мост является самым длинным таким мостом в Европе.
Мост был построен с целью укрепить связь между Россией и Крымом, увеличив грузоперевозки и поток туристов.
Путин поздравил строителей с завершением моста, указав, что это "доказало наши возможности реализовать проекты инфраструктуры большого масштаба".
Евросоюз остро раскритиковал открытие новой железнодорожной линии, назвав еее еще одним нарушением суверенитета Украины.
Автомобильное движение через Керченский пролив открыли в мае 2018 года.