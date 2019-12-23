Электроэнергия дорожает: в странах Балтии за неделю цена выросла на 9%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе выросла примерно на 9% в каждой из стран. Самой дорогой она была в Эстонии, самой дешевой - в Литве, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.