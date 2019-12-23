Пн, 23.12.2019
Хочу отдать должное моему сопернику. Он дрался со мной как с мужчиной. Уважаю его за это. Мне пришлось приложить много сил, чтобы оказаться здесь. Но это только начало. Патрисио Мануэль, профессиональный боксёр-трансгендер

Электроэнергия дорожает: в странах Балтии за неделю цена выросла на 9%

Иллюстративное фото

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе выросла примерно на 9% в каждой из стран. Самой дорогой она была в Эстонии, самой дешевой - в Литве, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

В литовской ценовой зоне биржи Nord Pool электроэнергия на прошлой неделе стоила 42,16 евро за мегаватт-час, в зоне Латвии - 42,40 евро, в зоне Эстонии - 42,42 евро за мегаватт-час. На всей бирже NordPool цена на электроэнергию повысилась на 2% до 37,53 евро за мегаватт-час.

По оценке экспертов Elektrum Lietuva, среди основных факторов, обусловивших изменения цен, были баланс спроса и предложения, а также заметное сокращение объемов выработки электроэнергии на ветряных электростанциях.

На прошлой неделе совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 4% до 571 гигаватт-часа, объемы выработки увеличились на 1% до 317 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе произвели 59% необходимой им электроэнергии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ