Эрдоган: Европа ощутит новую волну беженцев

"Если насилие против людей провинции Идлиб не будет остановлено, их [беженцев] число вырастет еще больше", - указал Ардоган. "В таком случае Турция в одиночку не возьмет на себя такое миграционное бремя".

Сейчас в Турции уже находятся почти 3,7 миллионов зарегистрированных сирийских беженцев, и Анкара уже ранее предупреждала, что не сможет справиться с такой нагрузкой.

"Негативные последствия давления, которому мы подвержены, ощутят все страны Европы, особенно Греция", - предупредил Эрдоган.

Он обвинили Евросоюз в том, что по-прежнему не получил шесть миллиардов евро, которые Брюссель обещал в обмен на остановку потока нелегальных иммигрантов в Европу.