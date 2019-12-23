Эрдоган: Европа ощутит новую волну беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье сообщил, что государство в одиночку не сможет справиться с новой волной беженцев, так как десятки тысяч сирийцев покидают подверженную налетам России провинцию Идлиб в Сирии, пишет Deutsche Welle.
"Если насилие против людей провинции Идлиб не будет остановлено, их [беженцев] число вырастет еще больше", - указал Ардоган. "В таком случае Турция в одиночку не возьмет на себя такое миграционное бремя".
Сейчас в Турции уже находятся почти 3,7 миллионов зарегистрированных сирийских беженцев, и Анкара уже ранее предупреждала, что не сможет справиться с такой нагрузкой.
"Негативные последствия давления, которому мы подвержены, ощутят все страны Европы, особенно Греция", - предупредил Эрдоган.
Он обвинили Евросоюз в том, что по-прежнему не получил шесть миллиардов евро, которые Брюссель обещал в обмен на остановку потока нелегальных иммигрантов в Европу.
"Мы призываем страны Европы потратить свою энергию, чтобы остановить кровопролитие в Идлибе, а не пытаться загнать Турцию в угол за законные шаги, сделанные в Сирии", - отметил Эрдоган.