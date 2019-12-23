В Эстонии смельчак спас кассира и покупателей супермаркета от мужчины с ножом

"На прошлой неделе мы выразили благодарность Эрки Поомаанну. Эрки решительно и умело обезвредил и задержал человека, который размахивал ножом и угрожал другим людям в Rimi в торговом центре Mustamäe", – пишет префектура у себя на странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером 6 декабря. Прибывший в магазин полицейский патруль выяснил, что кассир в продуктовом магазине отказалась продавать алкоголь 61-летнему мужчине, потому что тот уже был пьян. Согласно политике магазина, алкоголь лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, продавать запрещено.

Мужчину такое положение дел не устроило, поэтому он вынул из кармана нож и начал угрожать кассиру. Бывший военнослужащий Эрки Пуманн рассказал, что он находился на эскалаторе со своей спутницей, когда услышал оглушающий крик и увидел, что толпа начала разбегаться.

"Я натянул перчатки и бросился на место происшествия. Злоумышленнику, похоже, брызнули в лицо газовым баллончиком. Я забрал у него нож и выбросил его, – рассказал он порталу Elu24. – Мужчина вел себя агрессивно, потому мне пришлось схватить его за горло и вызвать у него головокружение. В это время моя спутница кричала охранникам, чтобы те принесли наручники".

Затем он повернул нападающего на живот и скрутил ему руки за спиной. По словам Эрки, говорящий на русском языке мужчина пообещал, что убьет его.