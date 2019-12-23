Каспар Камбала посреди декабря купается в Вентас румбе

"С помощью и знаниями из местного кулдигского клуба моржей у меня была возможность насладиться полным адреналина прыжком в Вентас румбу", - поделился Камбала, опубликовав видео своего заплыва.

В интервью TVNET на вопрос, почему он купается и в холодное время года, спортсмен ответил: "Последние два года я не болел. Что еще? Очень бодрит. Сразу все приходит в порядок".