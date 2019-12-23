Пн, 23.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

Каспар Камбала посреди декабря купается в Вентас румбе

ФОТО: instagram.com/kambalakaspars/

Спортсмен Каспар Камбала, который круглый год увлекается плаванием, на один день сменил привычный заплыв в Даугаве на аналогичные развлечения в Кулдиге.

"С помощью и знаниями из местного кулдигского клуба моржей у меня была возможность насладиться полным адреналина прыжком в Вентас румбу", - поделился Камбала, опубликовав видео своего заплыва.

Регулярно он делится и отчетами о своем плавании в Риге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swimming in winter is one of those things... #ronis #obeysport #obeykambala #obeycbd

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Diving of the #island #coldwaterswimming #teamkambala #obeycbd #healthylifestyle

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В интервью TVNET на вопрос, почему он купается и в холодное время года, спортсмен ответил: "Последние два года я не болел. Что еще? Очень бодрит. Сразу все приходит в порядок".

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