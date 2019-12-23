Реализацию проектов Rail Baltica в Латвии доверят RB Rail

По словам министра, передать RB Rail проекты Rail Baltica, например, проект перестройки Центрального вокзала Риги и станции в аэропорту "Рига", планируется до 1 января 2021 года.

На вопрос о том, что произойдет с Eiropas dzelzceļa līnijas после передачи находящихся под управлением компании проектов RB Rail, Линкайтс ответил, что у компании, возможно, останется контроль над дальнейшей реализацией отдельных инфраструктурных объектов Rail Baltica, например, Саласпилсского терминала.

Окончательного решения по этому вопросу еще не принято, но предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas может стать управляющим национальной инфраструктурой, сообщил Линкайтс, добавив, что дискуссии по вопросу управления инфраструктурой Rail Baltica между представителями стран Балтии все еще ведутся.