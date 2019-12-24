Вт, 24.12.2019
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Сегодня западный христианский мир отмечает рождественский сочельник

Рождественские украшения

ФОТО: Gunita Kļava/LETA

Сегодня западная христианская церковь с рождественского сочельника начинает празднование Рождества Христова.

Сегодня вечером в христианских церквях по всей Латвии пройдут праздничные службы.

В католических церквях вечером 24 декабря проводится рождественская вигилия. В прежние времена верующие перед праздником всю ночь молились, постились и каялись. Поститься нужно было также 24 декабря. Теперь в этот день пост отменен.

25 декабря в католических церквях проводятся три святые мессы - в полночь, на рассвете и днем.

Восемь праздничных дней между 25 декабря и 1 января называются октавой Рождества. В эти дни молитвы святой мессы посвящены Рождеству Христову. В свою очередь в следующее воскресенье после Рождества отмечается праздником Святого семейства.

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