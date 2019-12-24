Сегодня западный христианский мир отмечает рождественский сочельник

Сегодня западная христианская церковь с рождественского сочельника начинает празднование Рождества Христова.
Сегодня вечером в христианских церквях по всей Латвии пройдут праздничные службы.
В католических церквях вечером 24 декабря проводится рождественская вигилия. В прежние времена верующие перед праздником всю ночь молились, постились и каялись. Поститься нужно было также 24 декабря. Теперь в этот день пост отменен.
25 декабря в католических церквях проводятся три святые мессы - в полночь, на рассвете и днем.
Восемь праздничных дней между 25 декабря и 1 января называются октавой Рождества. В эти дни молитвы святой мессы посвящены Рождеству Христову. В свою очередь в следующее воскресенье после Рождества отмечается праздником Святого семейства.