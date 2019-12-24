Сегодня западный христианский мир отмечает рождественский сочельник

Сегодня вечером в христианских церквях по всей Латвии пройдут праздничные службы.

В католических церквях вечером 24 декабря проводится рождественская вигилия. В прежние времена верующие перед праздником всю ночь молились, постились и каялись. Поститься нужно было также 24 декабря. Теперь в этот день пост отменен.

25 декабря в католических церквях проводятся три святые мессы - в полночь, на рассвете и днем.