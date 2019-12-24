Вт, 24.12.2019
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  • Экс-участнице "Дома-2" разбили лицо на матче КХЛ. Теперь она просится на работу в "Спартак"

Экс-участнице "Дома-2" разбили лицо на матче КХЛ. Теперь она просится на работу в "Спартак"
Фото

ФОТО: instagram.com/mishka12345/

Бывшая участница телестройки "Дом-2" Юлия Исаева поделилась своим желанием устроиться на работу в хоккейный "Спартак".

"Я верю, что под Новый год случаются чудеса. Есть у меня давняя мечта – работать в хоккее, на ютьюб-канале. Три года назад не получилось одно сотрудничество с клубом. И с тех пор я просто заболела идеей что-то сделать для нашего хоккея. Даже Знарок в курсе всей этой моей эпопеи (кстати, с тех пор я предана ему и благодарю за поддержку).

Неделю назад мне птичка нашептала, что освобождается место в ХК "Спартак". За эту неделю я достала всех. Вы не представляете, как я хочу попробовать себя в этом. Даже Ушаковой написала. Я не знаю, что и как там произошло – я лишь знаю, что, я хочу, и прошу хотя бы об одном шансе попробовать себя на "Спартак ТВ". Дайте мне этот шанс – уж я-то не подведу", – написала девушка в своём Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В октябре во время матча "Спартак" – "Йокерит" шайба разбила лицо Исаевой. Девушка отделалась лёгким рассечением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В настоящее время "Спартак" занимает пятую строчку в Западной конференции КХЛ. На первом месте ЦСКА, на втором расположился СКА, на третьей строчке – московское "Динамо".

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