Сладких снов! Сеть умилили кадры со спящими щенками

В Южной Корее растет популярность центры ухода за щенками, куда принимают собачек, которые старше 12 недель. Обычно хозяева обращаются в такой центр, если не могут посвятить ему достаточно внимания. Об этом сообщает Boredpanda.
Многие люди работают полный рабочий день и не могут достаточно позаботиться о своем четвероногом друге. По этом причине центры ухода за животными в Азии становятся все популярнее.
Собачьи детские сады, ветеринарная медицина, корм для животных и другие вещи, которые связаны с домашними питомцами невероятно популярный в Южной Корее. Согласно прогнозам эта сфера сейчас оценивается в 3,3 миллиарда долларов.
В собачьей дневной школе есть несколько занятий, на которых собак обучают послушанию и общению. Когда малыши устают, они отправляются на дневной сон.
В это время работники центра отдыхают.
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