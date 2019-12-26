Чт, 26.12.2019
Ничто не бывает так смешно, как горькая правда. Максим Галкин, российский юморист

Сладких снов! Сеть умилили кадры со спящими щенками

ФОТО: Instagram/puppyspring

В Южной Корее растет популярность центры ухода за щенками, куда принимают собачек, которые старше 12 недель. Обычно хозяева обращаются в такой центр, если не могут посвятить ему достаточно внимания. Об этом сообщает Boredpanda.

Многие люди работают полный рабочий день и не могут достаточно позаботиться о своем четвероногом друге. По этом причине центры ухода за животными в Азии становятся все популярнее. 

Собачьи детские сады, ветеринарная медицина, корм для животных и другие вещи, которые связаны с домашними питомцами невероятно популярный в Южной Корее. Согласно прогнозам эта сфера сейчас оценивается в 3,3 миллиарда долларов. 

В собачьей дневной школе есть несколько занятий, на которых собак обучают послушанию и общению. Когда малыши устают, они отправляются на дневной сон. 

В это время работники центра отдыхают. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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