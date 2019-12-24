Три простых рождественских блюда к вашему столу

Наступили рождественские выходные. Мы рекомендуем создать себе и близким настоящее праздничное настроение. Начать можно уже с завтрака!

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Рождественская рисовая каша с корицей и миндалем

Необходимо обжарить яблоки в масле и корице. Следом добавить в уже кремовидный рис миндаль и ваниль. Получится настоящая королевская зимняя каша!

Ингредиенты (на 2 порции): 160 г длиннозерного риса, 320 мл холодной воды для варки риса, щепотка соли, 1 ст. л. сахара, 300 мл молока (содержание жира — не менее 2,5%), 1 ч. л. ванильного сахара, 1 среднее (M) яйцо, 2 ст. л. миндальной стружки, 1 большое или 2 небольших яблока, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. коричневого сахара, 1 ч. л. молотой корицы.

Приготовление:

1. Рис промыть. Налить воду в кастрюлю, добавить соль и рис. Рис варить до готовности в течение 15 минут, не помешивая. Оставшуюся воду слить.

2. Добавить к рису половину молока, ванильный сахар. Варить, равномерно помешивая, 3—5 минут на медленном огне. Добавить взбитое яйцо, миндальную стружку и оставшееся молоко. Продолжать мешать, пока рис не станет выраженно кремообразным.

3. Яблоко почистить и нарезать на мелкие кусочки или полоски. Растопить на сковороде сливочное масло, добавить кусочки яблока, сахар и корицу. Обжаривать, помешивая, в течение 2 минут, пока яблоки не станут мягкими.

4. Подавать в небольших чашках, выкладывая в них сначала рис, а сверху — жареное яблоко. Украсить миндальной стружкой и молотой корицей.

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Медальоны из свиного филе в панировке из толокна, с перловкой и петрушкой

Свинина часто становится традиционным блюдом на Рождество и новый год. Но стоит помнить, что ее надо готовить правильно.

Ингредиенты (на 4 порции): 2 длинных свиных филе (около 800 г), 3 ст. л. толокна, 1 ст. л. чесночных гранул, соль по вкусу, 1 яйцо, 240 г перловой крупы; для соуса из петрушки - 1 средний пучок петрушки, 2 ст. л. рапсового масла, 1 зубок чеснока; для глазированной в меде морковки - 600 г морковки небольшого размера (или большого, но разрезанной вдоль), 1 ст. л. конопляного масла, 2 ст. л. белого винного уксуса, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. семян белого кунжута.

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 190 градусов.

2. Толокно смешать с чесночными гранулами, добавить щепотку соли (гранулы и соль можно заменить чесночной солью). Свиное филе подготовить к жарке и обвалять в толокне так, чтобы образовался равномерный его слой. Затем окунуть в яйцо и положить в духовку печься в течение около 30 минут (время запекания зависит от толщины филе — перепеченное мясо выйдет сухим, а недопеченное — ярко-розовым в середине и не пригодным для принятия в пищу). Вынуть из духовки и дать «отдохнуть» 10 минут.