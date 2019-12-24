Три простых рождественских блюда к вашему столу

Русский TVNET предлагает читателям 3 вкусных рождественских рецепта, на приготовление которых не надо тратить много времени.
Наступили рождественские выходные. Мы рекомендуем создать себе и близким настоящее праздничное настроение. Начать можно уже с завтрака!
Рождественская рисовая каша с корицей и миндалем
Необходимо обжарить яблоки в масле и корице. Следом добавить в уже кремовидный рис миндаль и ваниль. Получится настоящая королевская зимняя каша!
Ингредиенты (на 2 порции): 160 г длиннозерного риса, 320 мл холодной воды для варки риса, щепотка соли, 1 ст. л. сахара, 300 мл молока (содержание жира — не менее 2,5%), 1 ч. л. ванильного сахара, 1 среднее (M) яйцо, 2 ст. л. миндальной стружки, 1 большое или 2 небольших яблока, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. коричневого сахара, 1 ч. л. молотой корицы.
Приготовление:
1. Рис промыть. Налить воду в кастрюлю, добавить соль и рис. Рис варить до готовности в течение 15 минут, не помешивая. Оставшуюся воду слить.
2. Добавить к рису половину молока, ванильный сахар. Варить, равномерно помешивая, 3—5 минут на медленном огне. Добавить взбитое яйцо, миндальную стружку и оставшееся молоко. Продолжать мешать, пока рис не станет выраженно кремообразным.
3. Яблоко почистить и нарезать на мелкие кусочки или полоски. Растопить на сковороде сливочное масло, добавить кусочки яблока, сахар и корицу. Обжаривать, помешивая, в течение 2 минут, пока яблоки не станут мягкими.
4. Подавать в небольших чашках, выкладывая в них сначала рис, а сверху — жареное яблоко. Украсить миндальной стружкой и молотой корицей.
Медальоны из свиного филе в панировке из толокна, с перловкой и петрушкой
Свинина часто становится традиционным блюдом на Рождество и новый год. Но стоит помнить, что ее надо готовить правильно.
Ингредиенты (на 4 порции): 2 длинных свиных филе (около 800 г), 3 ст. л. толокна, 1 ст. л. чесночных гранул, соль по вкусу, 1 яйцо, 240 г перловой крупы; для соуса из петрушки - 1 средний пучок петрушки, 2 ст. л. рапсового масла, 1 зубок чеснока; для глазированной в меде морковки - 600 г морковки небольшого размера (или большого, но разрезанной вдоль), 1 ст. л. конопляного масла, 2 ст. л. белого винного уксуса, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. семян белого кунжута.
Приготовление:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Толокно смешать с чесночными гранулами, добавить щепотку соли (гранулы и соль можно заменить чесночной солью). Свиное филе подготовить к жарке и обвалять в толокне так, чтобы образовался равномерный его слой. Затем окунуть в яйцо и положить в духовку печься в течение около 30 минут (время запекания зависит от толщины филе — перепеченное мясо выйдет сухим, а недопеченное — ярко-розовым в середине и не пригодным для принятия в пищу). Вынуть из духовки и дать «отдохнуть» 10 минут.
3. Одновременно с мясом печь можно и морковку — ее нужно очистить и порезать на длинные полоски. Смешать с солью и маслом. Запекать в духовке в течение 20 минут, затем добавить уксус и мед, хорошо перемешать и положить обратно в духовку еще на 20 минут, пока морковка не станет мягкой снаружи, но слегка жесткой в сердцевине. Посыпать семечками кунжута.
4. Пока печется мясо, варить в подсоленной воде перловую крупу, пока она не станет мягкой. Приготовить соус из петрушки, измельчив в блендере вместе петрушку, масло и чеснок. Перловку смешать с соусом из петрушки.
5. Перед подачей порезать филе на медальоны, рядом положить перловку, а посередине — глазированную морковку.
Пирог из манной крупы с апельсиновым сиропом
У большинства людей рождественские и новогодние праздники ассоциируются с запахом апельсинов и мандаринов. Этот пирог (по итальянскому рецепту) идеально подойдет к столу.
Ингредиенты: 125 г сливочного масла при комнатной температуре, корка одного крупного органического апельсина (корка неорганических апельсинов покрыта воском), 215 г сахара, 2 яйца, 115 г манной крупы, 280 г муки, 2 ч. л. пекарского порошка, 120 мл молока; для сиропа - 125 г сахара, сок одного крупного органического апельсина
Приготовление:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Дно формы для выпечки (диаметр около 20 см; если у формы диаметр 24 см, этот пирог выйдет немного тоньше) выложить бумагой для выпечки, а бока — смазать маслом.
2. Миксером взбить масло, сахар и апельсиновые корки. Масса станет светлее и воздушнее. Взбивать дальше, добавляя по одному яйца. В конце вмешать манную крупу, муку, пекарский порошок и молоко. Взбивать или перемешивать, пока не образуется равномерное тесто.
3. Тесто вылить в подготовленную форму, поставить в духовку и печь 45—50 минут (готовность пирога можно проверить зубочисткой — если он готов, то зубочистка выйдет из пирога чистой).
4. Пока печется пирог, приготовить сироп. В маленькую кастрюлю насыпать сахар и добавить апельсиновый сок. На медленном огне, непрерывно помешивая, дождаться растворения сахара. Мешать до тех пор, пока жидкость не станет гуще, а ее вкус — более концентрированным (около 5—7 минут). Дать слегка остыть (если до переливания на пирог сироп станет слишком густым, то его следует снова подогреть).
5. Вынуть пирог из духовки. Дать остыть 5 минут и полить сиропом. Подавать можно со взбитыми сливками (по вкусу — с сахаром или без) или — особенно для любителей сладкого — ванильным мороженым.
Желаем красивого, сердечного, полного вкусов и ароматов Рождества!
Материал подготовлен по информации кулинарного блога lindasvirtuve.lv (Линда Теллгрена).