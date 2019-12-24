"Лечь на пол!": В США вооруженные люди "задержали" рэпера Тимати

Российский хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) стал жертвой розыгрыша. Над артистом пошутил его партнер по бизнесу. Все произошло в Лос-Анджелесе в бургерной звезды. Роликом рэпер поделился на своей Instagram-странице.
В ролике в помещение бургерной врывается отряд спецназа в масках и заставляют людей лечь на пол. После досмотра вещей Тимати они сообщают, что якобы у артиста в сумке обнаружены оружие и деньги.
Галерея: Тимати в Риге
"Я, надо сказать, не сразу понял, что вообще происходит, так как в Штатах такие вещи случаются, и лучше в эти моменты вообще не дергаться", - написал артист.
Он отметил, что на секунд 30 поверил в происходящее.
Вооруженные люди признались Тимати, что это просто розыгрыш. Среди шутников был известный пранкер Виталий Здоровецкий.
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Мой Русский корешок @igorzag сдал меня и позвал @kingvitaly что бы тот организовал и снял со мной пранк, пока я был в ЛА. Я надо сказать не сразу понял что вообще происходит, тк в штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться. По этому скажу честно, сек на 30 у него вышло, факт )) после я просто пытался понять кто там орет с акцентом из под маски 🤣🤣🤣 ? Тупняк редкий )) Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы... ты б на 3е сутки только понял что мы шутим 🤣🤣🤣