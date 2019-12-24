Фото: в Риге открылся первый в Балтии мультимедийный центр искусства. Оцените!

Во вторник, 17 декабря, состоялось торжественное открытие трехэтажного центра мультимедийного искусства Digital art house, занимающего более 1700 м2 в самом сердце столицы – на улице Сколас, 2.
Посетители центра смогут не только наслаждаться мультимедийными выставками величайших художников мировой истории, но и погрузиться в интерактивные инсталляции и виртуальную реальность, окунуться в историю на одном из образовательных мероприятий, а так же обсудить всё увиденное в ресторане, наслаждаясь живой музыкой.
В центре демонстрируются две грандиозные мультимедийные выставки – "Микеланджело. Сотворение мира" и "Густав Климт. От любви до смерти".
По задумке создателей, Digital art house должен стать меккой для ценителей искусства: "Это будет своеобразный хаб и творческий кластер для мультимедийных выставок, образовательных программ, а так же площадка для реализации как местных так и международных культурно-выставочных проектов.
В данный момент мы открываем аванзал и главный зал, расположенные на первом этаже, но к весне центр искусства заработает в полную силу, добавятся малый выставочный зал, ресторан, кафе, интерактивная зона с возможностью погружения в виртуальную реальность, а также зал для лекций и воркшопов", - рассказывает Юрий Гетало, один из cо-основателей Digital art house.
Решение основать мультимедийный центр родилось благодаря успешно проведенной выставке "Великие модернисты. От Моне до Кандинского", которую за 5 месяцев работы посетило более 72 000 человек.
Так, уникальный не только для Латвии, но и для Балтии в целом трехэтажный мультимедийный центр расположился в самом сердце Риги, окруженный национальными музеями и самыми оживленными территориями города, обещая стать одной из самых ярких и излюбленных площадок столицы как у местных жителей, так и у туристов.
Первыми будут продемонстрированы мультимедийные выставки творений признанных гениев – Микеланджело и Густва Климта.
Гости смогут увидеть трехмерные модели скульптур, масштабные фрески в самых мельчайших деталях, пройти виртуальный тур по Сикстинской капелле и окунуться в эпоху высокого Возрождения.
"Для открытия центра мы хотели подобрать нечто поистине невероятное в своем великолепии, именно поэтому выбор пал именно на Микеланджело и в частности – на Сикстинскую капеллу, которую ежедневно посещает порядка 10 000 человек. К сожалению, высота, на которой расположены фрески, не позволяет в полной мере оценить работу великого мастера.
Однако, у гостей нашего мероприятия такая возможность будет – они смогут насладиться не только красотой легендарных фресок и скульптур, но и прочувствовать масштаб титанической работы Микеланджело, - рассказывае Гетало, - Огромные экраны, технология VISUAL360 и аккомпанемент в виде музыки Баха, Генделя и Моцарта погружают зрителя в мир легендарного творца эпохи Возрождения".
Однако, это еще не все – гостей закрытого показа ждет также презентация работ Густава Климта под названием "От любви до смерти". Гости мероприятия не только увидят все основные работы Климта, но и ощутят себя частью этих волнующих, чувственных и новаторских творений, поскольку залитое светом пространство зала представляет собой полномасштабную мультимедийную выставку, где каждый уголок – часть шедевра.
Работы его "золотого периода" будто светятся изнутри, наполняя зрителя теплом и умиротворением. По мнению искусствоведов, сила их воздействия сравнима с иконами.
"Центр станет не просто местом, где будут представлены мультимедийные выставки - Digital Art House разработает большую лекционную и культурно-событийную программу, посвященную истории искусства. Таким образом мы хотим привлечь максимально широкий спектр балтийской аудитории - ценители искусства, взрослые, семьи, молодёжь и искусствоведы.
Не менее сильный акцент мы делаем и на то, что наш центр будет являться первой и единственной подобной площадкой в близлежащих балтийских и скандинавских странах.
За счет этого, в сотрудничестве с Рижской думой и агентством по развитию туризма, мы планируем превратить данный проект в один из самых ярких и значимых "must visit" площадок Риги. Вдвойне приятно, что открытие состоится в канун праздников – надеемся, что Digital art house станет частью рождественского волшебства для детей и взрослых, для латвийцев и гостей столицы", - добавляет один из основателей центра.
Галерея: Организаторы выставки "Великие модернисты" открыли трехэтажный современный центр искусства DIGITAL ART HOUSE
O Digital Art House
Digital Art House - это творческий кластер для мультимедийных выставок, образовательных программ, а так же площадка для реализации как местных так и международных культурно-выставочных проектов. В помещении на более чем 1700 м2, расположенных на трех этажах по адресу улица Сколас, 2, Рига, посетителям предоставляется возможность наслаждаться мультимедийными выставками величайших художников мировой истории, интерактивными инсталляциями, погрузиться в виртуальную реальность, окунуться в историю на одном из образовательных мероприятий, а так же обсудить всё увиденное в ресторане под живое выступление музыкантов.
Центр мультимедийного искусства создан компанией Digital Art House – инновационным творческим объединением. Основной акцент компания Digital Art House ставит на создание мультимедийных проектов широкого спектра. Посредством современных технологий Digital Art House объединяет кинематограф, интерактивные решения и мультимедиа, что позволяет реализовать самые смелые и креативные идеи, и создавать уникальные выставочные проекты, которые привлекают широкую аудиторию.