Фото: в Риге открылся первый в Балтии мультимедийный центр искусства. Оцените!

Посетители центра смогут не только наслаждаться мультимедийными выставками величайших художников мировой истории, но и погрузиться в интерактивные инсталляции и виртуальную реальность, окунуться в историю на одном из образовательных мероприятий, а так же обсудить всё увиденное в ресторане, наслаждаясь живой музыкой.

В центре демонстрируются две грандиозные мультимедийные выставки – "Микеланджело. Сотворение мира" и "Густав Климт. От любви до смерти".

ФОТО: Пресс-фото

По задумке создателей, Digital art house должен стать меккой для ценителей искусства: "Это будет своеобразный хаб и творческий кластер для мультимедийных выставок, образовательных программ, а так же площадка для реализации как местных так и международных культурно-выставочных проектов.

В данный момент мы открываем аванзал и главный зал, расположенные на первом этаже, но к весне центр искусства заработает в полную силу, добавятся малый выставочный зал, ресторан, кафе, интерактивная зона с возможностью погружения в виртуальную реальность, а также зал для лекций и воркшопов", - рассказывает Юрий Гетало, один из cо-основателей Digital art house.

ФОТО: Пресс-фото

Решение основать мультимедийный центр родилось благодаря успешно проведенной выставке "Великие модернисты. От Моне до Кандинского", которую за 5 месяцев работы посетило более 72 000 человек.

Так, уникальный не только для Латвии, но и для Балтии в целом трехэтажный мультимедийный центр расположился в самом сердце Риги, окруженный национальными музеями и самыми оживленными территориями города, обещая стать одной из самых ярких и излюбленных площадок столицы как у местных жителей, так и у туристов.

Первыми будут продемонстрированы мультимедийные выставки творений признанных гениев – Микеланджело и Густва Климта.

Гости смогут увидеть трехмерные модели скульптур, масштабные фрески в самых мельчайших деталях, пройти виртуальный тур по Сикстинской капелле и окунуться в эпоху высокого Возрождения.

ФОТО: Пресс-фото

"Для открытия центра мы хотели подобрать нечто поистине невероятное в своем великолепии, именно поэтому выбор пал именно на Микеланджело и в частности – на Сикстинскую капеллу, которую ежедневно посещает порядка 10 000 человек. К сожалению, высота, на которой расположены фрески, не позволяет в полной мере оценить работу великого мастера.

Однако, у гостей нашего мероприятия такая возможность будет – они смогут насладиться не только красотой легендарных фресок и скульптур, но и прочувствовать масштаб титанической работы Микеланджело, - рассказывае Гетало, - Огромные экраны, технология VISUAL360 и аккомпанемент в виде музыки Баха, Генделя и Моцарта погружают зрителя в мир легендарного творца эпохи Возрождения".

Однако, это еще не все – гостей закрытого показа ждет также презентация работ Густава Климта под названием "От любви до смерти". Гости мероприятия не только увидят все основные работы Климта, но и ощутят себя частью этих волнующих, чувственных и новаторских творений, поскольку залитое светом пространство зала представляет собой полномасштабную мультимедийную выставку, где каждый уголок – часть шедевра.

ФОТО: Пресс-фото