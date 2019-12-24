Легкоатлетка Дарья Клишина об откровенных фото, ситуации в российском спорте и хейтерах

Дарья дала интервью "Ленте.ру", где были затронуты темы откровенных снимков в Instagram, травмы и ситуации вокруг российского спорта.

Журналисты издания спросили о том, как по её мнению сложилась бы её карьера, если бы она не уехала из России. Девушка отметила, что, скорее всего, не попала бы на Олимпиаду в Рио.

"Вообще не понимаю, где ребятам, которые тренируются в России, брать мотивацию в сложившейся ситуации. Мне проще, я всего этого не вижу изнутри, только новости читаю иногда и социальные сети просматриваю", - посочувствовала Дарья коллегам.

В 2016 году популярность спортсменки пошла в гору. Дарья была единственной российской легкоатлеткой, допущенной до Олимпиады. Издание отметило, что в то время у девушки появилось много ненавистников. Сама Дарья назвала то время "тяжёлым", отметив, что "не хотела бы пережить это снова". Она рассказала, что в то время были и те, кто называли её предательницей.

"Но какая же я предательница, если я представляю Россию? Когда вся сборная в нейтральном статусе оказалась, никто спортсменов предателями не называл. Я старалась не обращать внимания, но это не очень получалось", - поделилась Клишина.

В тот же момент, самым обидным в карьере девушка назвала ту самую Олимпиаду в Рио. Тогда спортсменка заняла девятое место.

"Я была отлично готова физически и морально и должна была показать высокий результат. Но те две недели перед Играми так измотали, что я в своей готовности даже ушла в минус", - призналась спортсменка.

Затронули в интервью и тему откровенных фото. На вопрос журналиста, не считает ли Дарья некоторые снимки в своём Instagram-аккаунте слишком откровенными, она ответила, что не видит ничего плохого в снимках в купальнике.

"Я ведь не в нижнем белье. А публикую я эти посты, чтобы как-то разнообразить профиль. Тем более сейчас, когда начались тренировки, у меня не будет возможности выкладывать такие фото", - сказала Клишина.

В интервью поговорили и о травме Дарьи из-за которой она пропустила чемпионат.

Дарья рассказала, что была травма ахилла, с которой в настоящее время она справилась. В летнем же сезоне Клишина получила другое повреждение - верхней поверхности бедра. Сейчас по словам девушки всё в порядке, она не будет спешить с подготовкой и пропустит зимний сезон, чтобы "спокойно приготовиться" к летнему.

В интервью девушка призналась, что имеет место быть и тревоге в связи с нынешней ситуации в российском спорте.

"Мне вообще кажется, что сейчас мы в самой тяжелой ситуации за все время. С 2015 года, когда все это началось", - отметила Клишина.

Lenta.ru также спросила хуже ли сейчас, чем было перед Рио. Девушка откровенно призналась, пояснив:

"Теперь грозятся отстранить вообще всех атлетов, все виды спорта. В нашей стране должна быть лицензированная лаборатория, но вы видите, что с ней происходит. Сейчас ведь у российских спортсменов даже нет возможности подать заявку на нейтральный статус. Да, мне не приходится, как остальным ребятам, делать это каждые полгода. Но я ведь переживаю за них, так что ждём очередного заседания. Конечно, я не верю, что все санкции снимут разом".