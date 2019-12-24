В этом году жертвами пожаров стали 76 человек

В 2018 году в пожарах погиб 81 человек, в 2017 году - 79.

VUGD напоминает, что чаще всего пожары происходят ночью, когда люди спят, однако детектор дыма позволит своевременно заметить возникновение пожара и покинуть помещения.

С 1 января 2020 года вступают в силу новые требования противопожарной безопасности, согласно которым в каждой квартире должен быть установлен автономный детектор дыма, а в частных домах также должен иметься огнетушитель.

Чтобы Рождество и Новый год не превратились в трагедию, VUGD призывает людей не забывать о безопасности - не оставлять без присмотра зажженные свечи, не пользоваться неисправными отопительными приборами и системами, а также не оставлять маленьких детей без присмотра в помещениях с зажженными камином, печью или свечами.