Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл перед записью ежегодной рождественской речи

Стоит отметить, что центральное место среди других фотографий занял снимок принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми.

В Instagram-аккаунте герцогов Кембриджских сообщается, что такое ежегодное обращение впервые появилось в 1932 году. Его записал дедушка королевы Георг V, ее отец Георг VI записал свое первое обращение в 1937 году. В своём обращении монарх обычно говорит об актуальной повестке и делится размышлениями о том, что для него значит Рождество.

Непростой год для королевской семьи

В январе супруг королевы, принц Филипп, принёс свои извинения после того, как попал в ДТП. Тогда пострадали две женщины. После этого принц отказался от своих водительских прав.

В августе Елизавета была втянута в политические перепетии, когда премьер-министр Борис Джонсон попросил ее приостановить работу парламента. После этого Верховный суд постановил, что решение незаконно.

Спустя несколько недель принц Гарри и Меган Маркл были осуждены за перелет на частном джете. Самолёт существенно загрязняет окружающую среду.

Но основным испытанием стал секс-скандал с принцем Эндрю. В этой истории задействован и Джеффри Эпштейн, который обвиняется в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В итоге принц Эндрю отказался от своих публичных обязанностей.