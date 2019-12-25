Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл перед записью ежегодной рождественской речи

Королева Елизавета II подвела итоги года в традиционной рождественской речи, сидя за столом. На столе расставлены снимки членов королевской семьи. Были снимки всех членов семьи, помимо фото принца Гарри, Меган Маркл и их семимесячного сына Арчи, а также принца Эндрю.
Стоит отметить, что центральное место среди других фотографий занял снимок принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми.
On Christmas Day visit @TheRoyalFamily at 3pm GMT to watch Her Majesty The Queen’s Christmas Broadcast. The first Christmas Broadcast was delivered by The Queen’s grandfather George V in 1932. Her father George VI (whose photograph is here next to Her Majesty) made his first broadcast in December 1937, following which it evolved into an important part of the Christmas Day celebrations for many in Britain and around the world. Each Broadcast carefully reflects current issues and concerns, and shares The Queen's reflections on what Christmas means to her and to many of her listeners. Photo 📷 by PA
В Instagram-аккаунте герцогов Кембриджских сообщается, что такое ежегодное обращение впервые появилось в 1932 году. Его записал дедушка королевы Георг V, ее отец Георг VI записал свое первое обращение в 1937 году. В своём обращении монарх обычно говорит об актуальной повестке и делится размышлениями о том, что для него значит Рождество.
Непростой год для королевской семьи
В январе супруг королевы, принц Филипп, принёс свои извинения после того, как попал в ДТП. Тогда пострадали две женщины. После этого принц отказался от своих водительских прав.
В августе Елизавета была втянута в политические перепетии, когда премьер-министр Борис Джонсон попросил ее приостановить работу парламента. После этого Верховный суд постановил, что решение незаконно.
Спустя несколько недель принц Гарри и Меган Маркл были осуждены за перелет на частном джете. Самолёт существенно загрязняет окружающую среду.
Но основным испытанием стал секс-скандал с принцем Эндрю. В этой истории задействован и Джеффри Эпштейн, который обвиняется в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В итоге принц Эндрю отказался от своих публичных обязанностей.
Декабрь тоже не был удачным. Недавно принца Филиппа госпитализировали. Это было сделано в качестве меры предосторожности.