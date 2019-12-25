Лукашенко предложил России войти в состав Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью "Эхо Москвы" в шутку предложил России вступить в Беларусь, отметив, что россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств, пишет "РИА Новости".
"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства: вы (Россия. — Прим. ред.) вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция. — Прим. ред.), — тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси", — сказал, смеясь, Лукашенко.
"А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?" — поинтересовался белорусский президент.
В ходе этого же интервью Лукашенко рассказал о своем отношении к российскому коллеге Владимиру Путину. Он выразил свое недовольство тем, что российское правительство заставляет его перед Новым годом решать серьезные экономические вопросы.
Лукашенко отметил, что, вместо этого, он бы хотел встретиться с Путиным, чтобы выпить рюмку водки или самогона и пожать друг другу руки, пишет "Москва.ру".
Как отмечает РБК, это уже не первое подобное высказывание Лукашенко. В ходе встречи с представителями общественности и СМИ "Большой разговор с президентом" в марте 2019 года президент сообщил о слухах по поводу включения Беларуси в состав другой страны.
"Слушайте, вот нормальный вариант — давайте в состав Беларуси включим Россию", — заявил он.