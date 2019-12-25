Ср, 25.12.2019
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Полиция разыскивает пропавшего без вести 68-летнего Александра

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Александра Крылова 1951 года рождения, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

23 декабря мужчина вышел из своего дома в Риге, на ул. Бикерниеку, и до сих пор не вернулся. Рост мужчины составляет около 1,6 метра, у него плотное телосложение и короткие седые волосы. Крылов был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы и темно-серую вязаную шапку. На ногах у него была черная спортивная обувь.

У мужчины могут быть проблемы со здоровьем. Также известно, что он часто пользуется общественным транспортом.

Госполиция просит отозваться любого, кто знает возможное местонахождение Крылова, позвонив по телефону 110 или 67085942.

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