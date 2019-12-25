Полиция разыскивает пропавшего без вести 68-летнего Александра

23 декабря мужчина вышел из своего дома в Риге, на ул. Бикерниеку, и до сих пор не вернулся. Рост мужчины составляет около 1,6 метра, у него плотное телосложение и короткие седые волосы. Крылов был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы и темно-серую вязаную шапку. На ногах у него была черная спортивная обувь.