Дома звезд, украшенные к Новому году и их праздничные ёлки: от Агутина до Глюкозы
Русский TVNET сделал подборку праздничных елок Леонида Агутина и Анжелики Варум, Анастасии Волочковой и других знаменитостей.
Когда праздник каждый день!🌺😊 @ognimo_led_podsvetka #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод
Слушайте , детишки! Праздник в хату! Моя дорогая Лена Ксенофонтова @elena_ksenofontova_official вот уж много лет как с маниакальным упрямством и изысканным вкусом наряжает елки! При чем, делает она это в каждом отдельном случае не просто абсолютно эксклюзивно, а как-будто, пишет портрет человека, воплощая в произведении ( по другому и не скажешь) свой взгляд, свои ощущения и мысли об этом самом человеке. Я давно говорил Лене: «Вставай на лыжи - зарабатывай деньги! Возьми менеджера, сама твори и богатей!». Но нет - монетизации Лена пока сопротивляется. А ведь себестоимость некоторых ёлок доходит до пары сотен тысяч рублей!!! Правда, не в моем случае))) Я , видите ли, кажусь Лене, может и выросшим, но не повзрослевшим мальчиком и на сотни тысяч не тяну. Эдакий переростк, уже презирающий все блестящее, но ещё до сих пор хранящий свои детские игрушки. Ну ок. А ты, Леночка, ходишь по друзьям накануне своего дня рождения и БЕСПЛАТНО наряжаешь им эксклюзивные елки! Вот такая ты взрослая, ага! 😋Спасибо тебе, дорогая! Мне очень нравится моя ёлка-дитятко! И пусть елки Гриневой и Медынич смотрят на неё сверху вниз, поблескивая своим версалем-хрусталем, но мы же помним, что маленькая иголка колет больно! Хэппи берздей, Леночка! Будь счастлива и богата)) И праздник пусть приходит‼️Обнимаю!