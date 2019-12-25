В этом году убежища в Латвии попросили 165 человек

Меньше всего просьб о предоставлении убежища - 100 - получила Эстония.

За прошедшие 12 месяцев в целом по ЕС было получено 624 955 ходатайств о предоставлении убежища. Среди стран Балтии больше всего просьб о предоставлении убежища - 540 - получила Литва.

По данным Eurostat, Латвия за последний год среди прочих получала запросы на предоставление убежища также от граждан Нигерии, Индии и Афганистана.

Большая часть беженцев, просивших об убежище в странах ЕС в 2019 году, были выходцами из Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Ирака. Беженцы из этих стран составляют около 32% от общего числа людей, искавших убежища в ЕС с июля по сентябрь этого года.

В Латвии в третьем квартале 2019 года было зарегистрировано 60 ходатайств о предоставлении убежища. По данным "Eurostat", это на 39% больше, чем во втором квартале 2019 года, и на 6% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

В расчете на миллион жителей меньше всего ходатайств о предоставлении убежища получила Словакия, где на миллион жителей пришлось примерно 12 просьб о предоставлении убежища. В Латвии за прошедшие 12 месяцев было получено 30 ходатайств о предоставлении убежища на миллион жителей страны. В среднем по ЕС этот показатель составляет 324 ходатайства на миллион жителей.

Больше всего просьб о предоставлении убежища получила Германия (22% от всех запросов в ЕС), Франция (18%) и Испания (16%).