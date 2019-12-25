Ср, 25.12.2019
Моя же основная цель, которую я поставила для себя, для Вани - максимально сделать все, чтобы он мог жить максимально самостоятельно. Наталья, мама Вани, у которого детский церебральный паралич

За сутки в руки полиции попались 13 пьяных водителей

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

За минувшие сутки были задержаны 13 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В Рижском регионе было задержано шесть нетрезвых водителей, в Земгале и Видземе - по два, а в Латгале - три.

Кроме того, был составлен 141 протокол по факту превышения скорости, из которых 27 протоколов были составлены в Рижском регионе, 26 - в Земгале, 44 - в Видземе, 20 - в Курземе, а 24 - в Латгале.

В общей сложности за различные нарушения правил дорожного движения было составлено 368 протоколов.

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