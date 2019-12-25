За сутки в руки полиции попались 13 пьяных водителей

В Рижском регионе было задержано шесть нетрезвых водителей, в Земгале и Видземе - по два, а в Латгале - три.

Кроме того, был составлен 141 протокол по факту превышения скорости, из которых 27 протоколов были составлены в Рижском регионе, 26 - в Земгале, 44 - в Видземе, 20 - в Курземе, а 24 - в Латгале.