МВД назвало приоритеты на будущий год: в том числе и повышение зарплат

По словам Гиргенса, министерство продолжит работу над тем, чтобы заработные платы сотрудников органов внутренних дел стали более мотивирующими.

Министр пообещал, что во время срока его полномочий пенсии по выслуге лет и социальные гарантии уменьшены не будут.

Он также подчеркнул, что министерство продолжит искать решения для развития инфраструктуры сферы внутренних дел, а также приобретения новой экипировки и транспорта. Одной из самых важных задач следующего года Гиргенс назвал покупку нового транспорта для Государственной пожарно-спасательной службы, машины которой устарели.